Idee, Programm, Termine: Wer und was hinter den ersten „Neuburger Kulturtagen“ steckt

Plus Zum ersten Mal findet das kleine Festival um die "Neuburger Kulturtage" mit insgesamt sechs Veranstaltungen in der Altstadt statt. Organisiert hat es Robert Komarek – der damit etwas Besonderes bezweckt.

Ja, leicht waren die vergangenen Monate nicht. Für niemanden – schon gar nicht für die Kultur, die lange Zeit kaum existiert hat. Die Lage aber hat sich geändert, die Impfquote steigt. Und so pilgern die Menschen wieder nach draußen, wollen Kunst, Musik, Kabarett. Normalität. Genau das sollen die ersten „Neuburger Kulturtage“ im August in die Altstadt bringen.