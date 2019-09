vor 46 Min.

Korrekte Respectness statt political Correctness

Ein Heimspiel: Erkan Maria Moosleitner (John Friedmann) und Stefan Lust (Florian Simbeck) treten im Oktober im Festsaal in Ingolstadt auf.

Erkan und Stefan sind zurück. Am 2. Oktober tritt das Comedy-Duo in Ingolstadt auf. Im Gespräch erklären sie, warum ihr Humor nicht rassistisch ist.

Von Dorothee Pfaffel

Der Legende nach haben sich die beiden Kunstfiguren Erkan Maria Moosleitner und Stefan Lust in München in der U-Bahn kennengelernt. Die realen Personen, die dahinter stecken, John Friedmann und Florian Simbeck, haben sich aber eigentlich schon früher in Ingolstadt angefreundet. Wie war das damals?

Erkan: In Ingolstadt gab’s coole Gangs. Und coole Typen wie den „Zehner-Mos“, der sah aus wie der Typ auf dem Zehn-DM-Schein, und den Sevket. Das waren einfach lässige Typen, die wir vom Busbahnhof kannten.

Stefan: Wir haben bei Audi mal nen Ferienjob gemacht. Nachdem der Erkan da war, war das Ersatzteillager leer. Erkan: Bei Edeka haben wir auch gejobbt und sind mit tiefergelegten Miniladern durchs Lager gefahren. Stefan: Da war noch was los in Ingolstadt. Da roch’s noch nach Benzin überall in der Stadt. Das war, bevor sie angefangen haben, Elektroautos zu bauen ...

Am 2. Oktober kehrt ihr nach Ingolstadt zurück. Wird das ein Heimspiel?

Stefan: Auf jeden Fall. Wir sind ja früher schon in Ingolstadt aufgetreten. Da hat einmal einer so gelacht, dass ihm der Döner aus der Hand gefallen ist. Bis auf die Bühne is der geflogen.

Erkan: Wir werden ja öfter mit Schlüpfern beworfen von Bunnys. In Ingolstadt gibt es die meisten Bunnys. Stefan: Erkan wird mit Schlüpfern beworfen, ich mit String-Tangas.

Was erwartet das Publikum?

Erkan: Comedy natürlich, jede Menge krassen Spaß, Gags und Sketche. Außerdem haben wir einen neuen Song: „Ehrenmann“, und wir stellen aufschlussreiche Thesen zu den Themen Mobilität, Bunnys, Ernährung und zu Shisha-Bars auf.

Apropos Ernährung. Esst ihr immer noch gerne Döner?

Stefan: Ja. Aber wir haben uns weiterentwickelt. Ich ess’ jetzt auch Falafel und vegetarischen oder veganen Döner.

Erkan: Aber veganer Döner macht nicht schöner. Manche sagen, veganer Döner macht dumm. Wer ist so prall und hängt ein Tofu-Döner-Tier an den Grill?

Habt ihr euch in den zwölf Jahren Pause sonst noch weiterentwickelt?

Stefan: Man kann nicht verleugnen, dass wir reifer geworden sind. Erkan hat jetzt paar graue Haare.

Erkan: Dafür hat Stefan zwölf Jahre gebraucht, bis der Bartwuchs nachkam.

Seid ihr mit Ende 40 noch glaubwürdig als Halbstarke? Und erreicht ihr damit die Jugend von heute?

Erkan: Wir sind fett unglaubwürdig. Genauso unglaubwürdig wie früher. Kein Mensch trägt auf der Straße Jogginganzüge.

Stefan: Für die Teenager von heute sind wir eh viel zu krass. Das wird ein Fest für unsere Fans von damals.

Ihr habt eine ganz typische Art zu sprechen. Eine Mischung aus bairischem Dialekt, türkischem Akzent und englischen Ausdrücken. Die Jugendsprache hat sich verändert, habt ihr euren Sprachduktus daran angepasst?

Stefan: Früher haben wir „Alter“ gesagt, jetzt sagen wir auch „Digger“. Früher haben wir „Bunny“ gesagt, jetzt sagen wir auch „Lady-Chic“. Wir haben uns nicht der Welt angepasst, sondern die Welt hat sich an uns angepasst.

Passt es noch in die Zeit von #metoo, Frauen als „Bunnys“ zu bezeichnen?

Stefan: Bei Comedy muss man die Kirche schon im Dorf lassen. Sonst darf man ja gar nix mehr parodieren. Außerdem: wenn man genau hinschaut waren wir nie herablassend zu Frauen. Wir haben die Bunnys wie unerreichbare Prinzessinnen verehrt.

Erkan: Andersrum: So Pussygrapscher wie der Trump sind keine Ehrenmänner. Aber wenn ich sage „Ich küsse deine Augen du Wüstenblume“, dann ist das voll ehrenhaft.

Und was ist mit eurem Humor auf Kosten von Minderheiten? Wie geht das mit der Political Correctness zusammen, die heutzutage immer ernster genommen wird?

Erkan: Wir haben uns nie über Minderheiten lustig gemacht, sondern nur über uns selbst. Wir haben schon immer den Multi-Kulti-Style gefeiert.

Stefan: Viele wollen das gerne missverstehen. Unterstellen Schubladendenken und unterschätzen dabei, dass wir schon einen Schritt weiter sind. Wir heißen auch ganz bewusst „Erkan und Stefan“ und nicht „Erkan und Murat“ oder sowas. Es ging uns schon immer um das Miteinander.

Erkan: Respekt ist uns sehr wichtig, korrekte Respectness statt political Correctness. Wir zeigen, dass der Respekt auf der Straße liegt. Am Band von Audi sind zum Beispiel mehr Ehrenmänner als in der Führungsetage. Weißt du, wofür die Ringe von Audi seit Neuestem stehen? Für zwei Handschellen.

Stefan: Und das VW-Logo sind Gitterstäbe.

Erkan: Wir wurden ja nach Ingolstadt eingeladen, weil das Stadttheater renovierungsbedürftig ist. Nach unserem Auftritt ist es doppelt renovierungsbedürftig.

Wie kam es denn dazu, dass ihr jetzt – nach mehr als zwölf Jahren – euer Comeback feiert?

Erkan: Ich brauchte Geld... für meine Uhrensammlung.

Stefan: Ich habe einfach Spaß an Comedy. Außerdem: Es ist die beste Zeit für ein Comeback, wenn der krasseste Clown in Amerika Präsident ist. Erkan: Und sein Doppelgänger macht England kaputt. Das ist so krass!

Was habt ihr eigentlich in der Zwischenzeit gemacht?

Erkan: Ich war erst sechs Jahre im Robinson-Club. Und danach war ich dort sechs Jahre als Mädchen für alles, um die Rechnung zu bezahlen. Da hab’ ich einige scharfe Bunnys kennengelernt.

Stefan: Ich hab’ Comedy gemacht und Liegestütze. Ich hatte Pläne – aber dann kam die Playstation 4 raus. Ich spiel’ immer noch auswendig Play Station und kann auswendig fernsehschauen.

John Friedmann und Florian Simbeck sind beide politisch aktiv. Auch Erkan und Stefan stehen, wie ihr gesagt habt, für Multi-Kulti. Wie findet ihr das, wenn – wie jüngst bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg – die AfD ein Viertel der Wählerstimmen abräumt?

Erkan: Wir machen Auftritte in Dresden und Leipzig. Wir treten extra dort auf und supporten alle die, die denken, dass die Welt bunt ist und nicht braun.

Stefan: Die Leute von der AfD sind keine Ehrenleute, das sind uncoole Leute. Aber die Fans, die wir in Dresden und Leipzig haben, freuen sich doppelt und wollen nicht allein gelassen werden.

Habt ihr noch eine Botschaft für eure Fans in Ingolstadt?

Stefan: Wer Bock hat, kann im Trainingsanzug kommen. Wer einen Trainingsanzug anhat, kriegt nach dem Auftritt ein Foto mit uns!

Tickets und Termine Erkan und Stefan treten am Mittwoch, 2. Oktober, um 20 Uhr live im Festsaal des Ingolstädter Stadttheaters auf. Karten gibt es unter anderem im Internet unter www.eventim.de.

