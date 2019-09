vor 39 Min.

Kosten für Dorfladen in Klingsmoos explodieren

Ursprünglich wollten die Gemeinderäte den Dorfladen endgültig auf den Weg bringen. Doch eine Nachricht der Architekten verzögert den Bau wohl um Monate.

Von Fabian Kluge

Wenige Details sollten es sein, die den Dorfladen im Königsmooser Ortsteil Klingsmoos abrunden. Schließlich haben sich der Arbeitskreis und die Gemeinderäte zum Ziel gesetzt, mit einem optisch ansprechenden Gebäude die Nahversorgung der Bürger zu verbessern. Als aber Bürgermeister Heinrich Seißler die Architekten beauftragte, eine Kostenschätzung für die insgesamt elf kleineren Posten abzugeben, bekam er einen Schock, wie er in der Gemeinderatssitzung am Montag zugab.

Satte 276.000 Euro würden diese Änderungen kosten, damit läge der Gesamtpreis des Dorfladens mit 814.000 Euro fast doppelt so hoch wie nach den ursprünglichen Planungen. Der Plan, den Dorfladen am Montag endgültig auf den Weg zu bringen, scheiterte an der horrenden Summe. „Wir bewegen uns da in einer Größenordnung, die wir nicht einfach ohne Bauchschmerzen durchwinken können“, erklärte Rathauschef Seißler.

Dorfladen Klingsmoos: Bodenaustausch ist am teuersten

Den größten Posten der elf Änderungen stellt der Bodenaustausch dar. Dieser ist im Bereich der Parkplätze nötig, damit die Stellflächen nicht der Moorsackung zum Opfer fallen. Diese Maßnahme würde alleine schon über 100.000 Euro kosten. Zu viel nach dem Geschmack von Bürgermeister Seißler und seinen Gemeinderatskollegen. „Gefühlt müsste das auch für 60.000 möglich sein. Wir werden uns nach einem Bodengutachten Angebote einer Tiefbaufirma einholen.“

Ansonsten sprachen sich die Gemeinderäte zuletzt für ein Ziegeldach anstelle eines Sandwich-Daches aus – Kosten 31.000 Euro. Sonnenschutzanlagen an den Fenstern schlagen mit 10.000, ein Müllhaus mit 8500 und eine Klimatisierung der Räume mit rund 35.000 Euro zu Buche.

Für den Dorfladen bedeutet das: Seine Eröffnung verschiebt sich wohl um mehrere Monate. Denn Rathauschef Seißler stellt klar: „Bei dieser Summe müssten wir eine so hohe Miete verlangen, dass das für die Leute vom Dorfladen nicht mehr machbar wäre. Wir brauchen eine Summe, die verträglich ist und die wir als Gemeinde guten Gewissens mittragen können.“

Dorfladen Klingsmoos: Nun muss der Bauausschuss entscheiden

Seißler will sich nun mit den Kollegen des Bauausschusses zusammensetzen und Posten für Posten durchgehen. Was ist wirklich nötig? Wo kann etwas eingespart werden? „Wir müssen die Lage jetzt völlig neu bewerten und wir müssen alle gemeinsam überlegen“, appellierte der Bürgermeister während der Sitzung.

Es ist der erste Rückschlag für den Dorfladen in Klingsmoos. Denn die Resonanz der Bevölkerung für den Vollsortimenter war durchweg positiv. Innerhalb kürzester Zeit hatten die Verantwortlichen die nötige Summe an Eigenleistungen in Höhe von 50.000 Euro beisammen. Die Gemeinde hat sich daraufhin bereit erklärt, das Gebäude für den Dorfladen zu bauen und es anschließend an die Betreiber zu vermieten. Dafür erhält Königsmoos eine Förderung des Freistaats, der die Hälfte der Baukosten trägt.

Dorfladen Klingsmoos: Holzoptik für Café-Charakter

Der Laden – so viel ist klar – wird ein Vollsortiment bieten. Das Café wird mit einem Außenbereich ausgestattet, damit auch der soziale Aspekt eines Dorfladens erfüllt ist. Dieser soll nicht nur die Nahversorgung der Bürger sichern, sondern eine Art Ortskern bilden, an dem sich die Einwohner treffen und unterhalten können. Zudem entstehen zehn Parkplätze mit einer Zufahrt von der Pöttmeser Straße aus.

Damit der Dorfladen möglichst einladend wirkt, sprachen sich die Gemeinderäte schon vor einiger Zeit für einen Holzbau aus. 80.000 Euro hätte ein Stahlbau gespart. Darum brachte ihn der Dritte Bürgermeister Gerhard Edler am Montag noch einmal ins Spiel. Ein Dorfladen solle ein Zweckbau sein. Doch sein Vorschlag stieß auf wenig Zuspruch. Letztlich vertagten die Räte eine Entscheidung und Seißler fasste zusammen: „Wir müssen hier eine Quadratur des Kreises schaffen.“

