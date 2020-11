vor 17 Min.

Kostenlos ins neue Parkhaus

Aktion soll den lokalen Einzelhandel unterstützen

Ab dem heutigen Dienstag, 1. Dezember, öffnet sich die Schranke des neuen Parkhauses am Neuburger Parkbad. Wie die Stadtwerke Neuburg in einer Pressemitteilung schreiben, steht das Parkhaus Bürgerinnen und Bürgern in der Vorweihnachtszeit kostenfrei zum Parken zur Verfügung. Die Aktion zielt demnach darauf ab, den Einzelhandel in der Neuburger Innenstadt in der Vorweihnachtszeit zu unterstützen.

Der Vorschlag wurde von Werkleiter Richard Kuttenreich in die Werkausschusssitzung am 17. November eingebracht und vom Gremium einstimmig angenommen. Die Aktion „Kostenlos-Parken“ soll bis Jahresende gehen. (nr)