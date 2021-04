vor 38 Min.

Kostenlose Fahrzeugtest vom ADAC in Neuburg

Bremsen und Stoßdämpfer nehmen die Prüfer des ADAC beim kostenlosen Test in Augenschein.

Falls es die Coronalage zulässt, kommen die Prüfer an zwei Tagen nach Neuburg. Was sie dabei an den Autos unter die Lupe nehmen.