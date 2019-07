vor 9 Min.

Kostenloser Sprach-Guide für den Urlaub

Fragen und Antworten, die man in jedem Urlaub braucht, sind in vier verschiedenen Sprachen übersetzt.

Studienkreis verschenkt E-Book mit hilfreichen Redewendungen

Wo geht es zur Strand-Disco? Was kostet die Taucherbrille? Sogar im Urlaub kommt man als Schüler nicht ganz ums Lernen herum. Zum Beispiel auf der Suche nach dem Regal mit der Sonnencreme oder beim Studieren der Speisekarte. Um Schülern das Überwinden von Sprachbarrieren im Urlaub zu erleichtern, hat der Studienkreis jetzt einen Sprach-Guide veröffentlicht. Das E-Book mit dem Titel „To the beach? A la playa! Schüler-Sprach-Guide für den Urlaub“ ist gratis und steht im Internet unter studienkreis.de/clevere-ferien zum Herunterladen für Smartphone, Tablet und Laptop bereit.

Darin finden sich nützliche und witzige Vokabeln und Redewendungen in Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Die Verständigung beim Essen, Shoppen, Sightseeing und vielem mehr sollte also in den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen kein Problem mehr sein. (nr)

