13:05 Uhr

Kradfahrer stürzt in Stengelheim wegen einer Katze

In Stengelheim lief eine Katze über die Straße. Doch dann drehte sie um. Für sie und einen 17-Jährigen war das eine fatale Entscheidung.

Ein 17-Jähriger war am Freitagabend in Stengelheim mit seinem Krad auf der Neuburger Straße in Richtung Schrobenhausen unterwegs. Dann lief eine Katze über die Straße, drehte aber nochmal um und der 17-Jährige überfuhr sie. Dabei stürzte der Fahrer mit seinem gleichaltrigen Sozius. Beide wurden leicht verletzt, der Schaden am Fahrzeug beträgt rund 400 Euro. (nr)

