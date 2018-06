vor 16 Min.

Krankenhäuser unter neuer Führung

Matthias Werner übernimmt ab August die Leitung von Kreiskrankenhaus und Geriatrie, bis ein Nachfolger für Geschäftsführer Dietmar Eine gefunden ist.

Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen und im Geriatriezentrum Neuburg stehen wie berichtet Veränderungen auf dem Chefposten an. Dietmar Eine (Dipl-oec.), der als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer in beiden Häusern tätig ist, wird die Einrichtung Ende August verlassen. Die vorübergehende Leitung übernimmt Matthias Werner, der derzeit dort als Prokurist arbeitet.

Nach zehn Jahren als Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Schrobenhausen GmbH sowie der Übernahme der Geschäftsführung im Geriatriezentrum Neuburg im Jahr 2015 war für Dietmar Eine der richtige Moment gekommen, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Der Landkreis ist Träger beider Häuser.

In seiner Tätigkeit als Geschäftsführer hat Dietmar Eine das Kreiskrankenhaus und das Geriatriezentrum als kommunale Einrichtungen verzahnt, am Krankenhaus ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) gegründet und das Geriatriezentrum auf finanziell gesunde Beine gestellt. Zudem stieß er notwendige Entwicklungen an, die nun weitergeführt werden sollen. Ein ganz aktuelles Thema ist die Potenzialanalyse, auf deren Grundlage das Kreiskrankenhaus für die Zukunft gestärkt wird. Die Aufsichtsräte des Kreiskrankenhauses und des Geriatriezentrums bedauern die Entscheidung Dietmar Eines, heißt es in der Pressemittelung weiter. Man bedanke sich für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Die Weichen für die Suche nach einer Nachfolge haben die Aufsichtsräte beider Gesellschaften bereits gestellt. Die Leitung des Kreiskrankenhauses und des Geriatriezentrums übernimmt kommissarisch Matthias Werner. Der 30-jährige Wirtschaftsjurist ist in Neuburg geboren und hat in Eichstätt und Augsburg studiert. Seit September 2017 ist er als Geschäftsbereichsleiter für das Personal und für die Finanzen der Kreiskrankenhaus Schrobenhausen GmbH und der Geriatriezentrum Neuburg GmbH verantwortlich. (nr)

Themen Folgen