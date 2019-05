vor 42 Min.

Krankenhaus und Geriatrie in einer Hand

Oberender AG führt weiter die Geschäfte

Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen und das Geriatriezentrum Neuburg werden weiter von der Oberender AG geführt. Nachdem sich der Kreistag sowie die Aufsichtsräte beider Häuser einstimmig für eine Fortsetzung der bisher übergangsweisen Geschäftsbesorgung durch das Münchener Beratungsunternehmen ausgesprochen hatten, trat am 1. Mai der neue Geschäftsbesorgungsvertrag in Kraft.

Am 1. Juli 2018 wurde der Oberender AG die Betriebsführung für beide Häuser übertragen, zunächst zeitlich begrenzt, bis die gesetzlich vorgeschriebene europaweite Ausschreibung durchgeführt werden konnte. Die Oberender AG hatte mitgeboten und durch den Kreistag in der Sitzung am 11. April sowie durch die Aufsichtsräte des Kreiskrankenhauses und des Geriatriezentrums am 30. April den Zuschlag erhalten.

„Ich freue mich, dass wir die Zusammenarbeit fortsetzen können“, erklärt Landrat Peter von der Grün und lobt die Oberender AG als einen „zuverlässigen und erfahrenen Partner“. Der gemeinsame Weg der Landkreiseinrichtungen und der Oberender AG begann mit einer Potenzialanalyse, die das Unternehmen 2017 erstellt hatte. Gegenstand der Analyse war eine Bestandsaufnahme sowohl hinsichtlich der Leistung als auch der ökonomischen Situation beider Häuser. Darauf basierend wurden Möglichkeiten für eine künftige Ausrichtung aufgezeigt, um die Gesundheitsversorgung im Landkreis sicherzustellen und die Einrichtungen auf solide Füße zu stellen.

Als im Sommer 2018 die vorübergehende Geschäftsbesorgung an die Oberender AG überging, konnte ohne Zeitverlust die Umsetzung der Ziele angegangen werden. „Wir können hier nun direkt anknüpfen und zügig weiterarbeiten“, sagt Landrat von der Grün. Ein weiterer Vorzug, der sich durch den externen Partner ergebe, sei die Expertise, die das Unternehmen mitbringe. „Wir arbeiten mit einer ganzen Reihe von Kliniken zusammen und verfügen nicht nur über umfassendes Know-how, sondern können auch erfahrenes Personal stellen“, betont Dr. Thomas Rudolf, Vorstand der Oberender AG. Er freut sich, die begonnenen Aufgaben fortführen zu dürfen, denn er ist überzeugt vom Potenzial der Einrichtungen: „Die Häuser genießen einen hervorragenden Ruf, sowohl was die medizinische Versorgung als auch was die Ärzte und das Personal anbelangt. Wir wollen das noch besser herausstellen.“

Der neue Geschäftsbesorgungsvertrag ist drei Jahre geschlossen. Die Arbeit kann nun ohne Unterbrechung weitergehen – ganz im Sinne der Bürger, wie der Landrat betont. (nr)

