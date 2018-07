vor 3 Min.

Kratzmühle: Vermisste Urlauberin wurde tot gefunden

Die Rentnerin, die an der Kratzmühle bei Beilngries ihren Urlaub verbracht hatte, war mehr als eine Woche lang vermisst. Jetzt wurde sie bei Dietfurt gefunden.

Tot aufgefunden wurde am vergangenen Samstag eine Radfahrerin an der Kreisstraße zwischen den Dietfurter Ortsteilen Staadorf und Unterbürg (Landkreis Neumarkt). Ein Radfahrer hat die leblose Person laut Polizei unterhalb der Straßenböschung im hohen Gras liegend entdeckt. Die Verstorbene befand sich bereits in fortgeschrittenem Verwesungszustand. Nach aktuellen Ermittlungen handelt es sich um eine seit 22. Juni vermisste 76-jährige Frau aus der Nähe von Nürnberg, die an der Kratzmühle bei Beilngries ihren Urlaub verbracht hat und mit ihrem E-Bike einen Ausflug unternommen hat. Offenbar hat die Frau aufgrund einer akuten Herzerkrankung die Kontrolle über ihr Rad verloren und war deshalb die Böschung hinuntergefahren.

Die Frau lag tot in einer schwer einsehbaren Böschung

Nach jetzigem Stand war die rüstige Rentnerin mit ihrem E-Bike auf der Kreisstraße NM 11 von Staadorf kommend unterwegs gewesen, als sie wenige hundert Meter vor Unterbürg aufgrund einer akut auftretenden Herzerkrankung die Kontrolle über ihr Zweirad verlor, nach rechts die dortige Böschung hinunter fuhr, im angrenzenden, hohen Gras- und Schilfbewuchs zu liegen kam und hier verstarb. Die Untersuchungen ergaben keinerlei Hinweise auf eine Fremdbeteiligung. Offenkundig verhinderte der schwer einsehbare Pflanzenbewuchs unterhalb des Böschungsbereichs ein früheres Auffinden der Gestürzten, heißt es im Polizeibericht. (nr)

