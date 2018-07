vor 27 Min.

Kreative Handwerksarbeit

Mit dem Gesellenstück endet die Schreinerlehre. Was sich die Azubis einfallen ließen

Kleine Krebse schwammen durch das Aquarium im Marstall. Mit dem „Aqua-Scape“ aus Eiche hat Sebastian Knon, Auszubildender der Feaso GmbH in Burgheim, seine Leidenschaft für Fische zum Ausdruck gebracht. Auch die anderen 15 Gesellenstücke der Schreinerlehrlinge, die am vergangenen Sonntag im Fürstlichen Marstall ausgestellt wurden, sind sehr persönlich motiviert. So baute Catharina Carl, Auszubildende bei Dehner in Rain am Lech und junge Mutter, einen Wickeltisch.

Wohnzimmertische, Nachtkästchen oder Hängeschränke aus verschiedenen Hölzern wie Nussbaum, Eiche und Esche sollen in Zukunft das Zuhause der jungen Schreiner verschönern. Dass dieses Jahr so viele unterschiedliche Ideen umgesetzt wurden, freute auch Manfred Pettmesser von der Schreinerinnung. „Oft sieht man fünf Schreibtische nebeneinanderstehen. Aber dieses Jahr waren unsere Auszubildenden bemerkenswert kreativ“, lobte Pettmesser den Schreiner-Nachwuchs.

Dass die Möbelstücke nicht nur schön anzusehen sind, sondern auch durch ihre Funktionalität bestechen, erkannten die Besucher der Ausstellung schnell, wenn sie versteckte Schubladen entdeckten oder über die Staufächer in Türinnenseiten staunten. (anna)

Themen Folgen