Kreative Ideen zur Inklusion gesucht

Der Bezirk Oberbayern vergibt wieder einen Inklusionspreis für ein barrierefreies Miteinander

Der Bezirk Oberbayern vergibt auch in diesem Jahr wieder den Inklusionspreis. Ausgezeichnet werden Initiativen, die sich für ein barrierefreies Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen einsetzen, insbesondere in den Bereichen Kultur, Umwelt, Natur und Mobilität in den oberbayerischen Kommunen.

Der Bezirk Oberbayern unterstützt als Träger der Eingliederungshilfe Menschen mit Behinderungen bei einer möglichst selbstbestimmten Lebensführung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Der Inklusionspreis des Bezirks Oberbayern zeichnet daher Projekte aus, die beispielhaft Menschen mit Behinderungen fördern und unterstützen, eigenverantwortlich in der Mitte der Gemeinschaft zu leben.

Ziel des Preises ist es, über neue Wege zur Inklusion nachzudenken, damit das gemeinsame Leben von Menschen mit und ohne Behinderungen selbstverständlich wird. „Auf diese Art und Weise erfahren gute Praxisbeispiele öffentliche Würdigung und erreichen eine höhere Bekanntheit“, erklärt Bezirksrätin Martina Keßler. Gleichzeitig soll so das Bewusstsein für die Belange von Menschen mit Behinderungen geschärft werden.

Der Preis ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert. Er kann auf maximal drei Preisträger aufgeteilt werden. Der Bewerbungszeitraum für den Inklusionspreis läuft ab dem 30. März bis zum 22. Mai. Die Preisverleihung findet dann im November statt. (nr)

Der Bewerbungsbogen kann ab 30. März online heruntergeladen werden unter www.bezirk-oberbayern.de/Soziales/Sozialplanung/Inklusionspreis