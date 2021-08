Zahlen steigen: Im Kreis Eichstätt gelten wieder strengere Corona-Regeln

Reiserückkehrer lassen die Corona-Zahlen steigen. Im Kreis Eichstätt gelten ab Sonntag wohl wieder strengere Corona-Regeln.

Noch bevor die von den Regierungschefs der Länder auf Bundesebene verabredete 3G-Regel kommen wird, wird es wohl im Landkreis Eichstätt aufgrund der Überschreitung der 7-Tages-Inzidenz von 50 ab dem kommenden Sonntag, 22. August, zu coronabedingten Einschränkungen kommen müssen, teilt das Landratsamt Eichstätt mit. Nachdem der RKI-Wert nach 25 Neuinfektionen am Dienstag am Mittwoch mit 58,73 angegeben wird und auch heute eine zweistellige Zahl an Neuinfektionen (15 neue Fälle, 7-Tage-Inzidenz 64,01) zu verzeichnen ist, ist es rechnerisch gesichert, dass auch am Donnerstag und Freitag der RKI-Wert über 50 liegen wird. Die aktuell geltende 13. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) gibt vor, dass bei dreimaligem Überschreiten der 50er Inzidenz nach einer Karenz von 1 Tag Einschränkungen erfolgen müssen, dies im Landkreis Eichstätt also ab Sonntag.

Corona-Regeln im Kreis Eichstätt: Neue Einschränkungen ab Sonntag, 22. August

Insbesondere Personenbeschränkungen bei privaten Feiern oder sonstigen Treffen sind dann zu beachten. Für Ungeimpfte werden zahlreiche Testpflichten greifen. Der Landkreis Eichstätt hat die ab Sonntag gültigen Regelungen in einer Übersicht dargestellt, die abrufbar ist auf der Homepage des Landkreises unter: Corona-Pandemie > Corona-Regelungen im Landkreis Eichstätt ab 22.8.

Die wichtigsten Regelungen werden sein:

Private Treffen: maximal zehn Personen aus maximal drei verschiedenen Hausständen (unter 14-Jährige, Genesene und vollständig geimpfte Personen bleiben unberücksichtigt)

Private Feiern aus besonderem Anlass (Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Tauffeiern) dürfen in geschlossenen Räumen mit maximal 25 Personen und unter freiem Himmel mit maximal 50 Personen stattfinden. Genesene und geimpfte Personen zählen nicht mit. Alle Teilnehmer müssen einen Genesenennachweis oder Impfnachweis bzw. einen negativen Testnachweis vorlegen.

Sport: ohne Testnachweis nur kontaktfreier Sport bis zu zehn Personen bzw. im Freien bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren möglich. Mit Test-, Impf- oder Genesenennachweis: Sport jeder Art ohne Personenbegrenzung. Bei Sportveranstaltungen (zum Beispiel Fußballspielen) müssen alle Besucher einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorlegen.

: ohne nur kontaktfreier bis zu zehn Personen bzw. im Freien bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren möglich. Mit Test-, Impf- oder Genesenennachweis: jeder Art ohne Personenbegrenzung. Bei Sportveranstaltungen (zum Beispiel Fußballspielen) müssen alle Besucher einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorlegen. Freibäder, Freizeiteinrichtungen, Hotelschwimmbäder: Besuch zulässig mit Test-, Impf- oder Genesenennachweis

Gastronomie: Test-, Impf- oder Genesenennachweis der Gäste erforderlich, wenn Gäste aus mehr als einem Hausstand zusammen an einem Tisch sitzen.

: Test-, Impf- oder Genesenennachweis der Gäste erforderlich, wenn Gäste aus mehr als einem Hausstand zusammen an einem Tisch sitzen. Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze: Test-, Impf- oder Genesenennachweis bei Ankunft notwendig, Testnachweis alle weiteren 48 Stunden notwendig

Kulturelle Veranstaltungen, Theater, Kino: Besucher brauchen Test-, Impf- oder Genesenennachweis

Für Kinder bis einschließlich fünf Jahre besteht keine Testpflicht. Sofern ein Testnachweis erforderlich ist, darf der Test maximal 24 Stunden zuvor durchgeführt worden sein.

Misslich für die Landkreisbewohner wie für die Landkreisverwaltung Eichstätt ist, dass damit gerechnet werden muss, dass bereits am Montag, den 23. August weitere Änderungen umzusetzen sind, da ab diesem Tag die sog. 3G-Regel greifen soll. Wie Bayern das umsetzen wird, ist bis dato aber noch nicht im Detail bekannt. Das Landratsamt wird weitere Änderungen umgehend bekannt machen.

Die im Landkreis breit aufgestellten Testmöglichkeiten wurden mangels Bedarf zwischenzeitlich reduziert, können aber jederzeit wieder erweitert werden. Wer einen Testnachweis benötigt, kann online einen Termin vereinbaren unter: https://www.landkreis-eichstaett.de/meta/corona-tests-im-landkreis-eichstaett/

Der rasante Anstieg innerhalb einer Woche ist nach Auswertung der Zahlen der letzten sieben Tage fast zur Hälfte auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Ein weiterer Großteil der Infektionen sind Kontaktpersonen der Reiserückkehrer. Bei den Neuinfektionen handelt es sich in der Regel um Personen im Alter bis zu 50 Jahren, der Schwerpunkt liegt in der Gruppe der 18- bis 30-jährigen. Auffällig ist, dass vor allem Kroatien (25 Fälle) als Urlaubsort der infizierten Reiserückkehrer zu verzeichnen ist, teilt das Landratsamt mit. (nr)