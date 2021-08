Gewitter: Kreis Neuburg-Schrobenhausen bleibt größtenteils verschont

Das Gewitter am Sonntag verschont den Kreis Neuburg-Schrobenhausen größtenteils. Es kommt nur zu vereinzelten Einsätzen der Feuerwehren.

Das Gewitter am späten Sonntagnachmittag hat den Kreis Neuburg-Schrobenhausen größtenteils verschont. Wie Markus Rieß, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg, mitteilt, musste diesbezüglich die Wehr im Stadtgebiet Neuburg zu keinem Einsatz ausrücken.

Anders sah es im Bereich Königsmoos aus. Dort hatten die Einsatzkräfte an einigen Stellen mit Ästen und Bäumen, die auf Straßen lagen, zu tun, sagt der zuständige Kreisbrandinspektor Peter Mayer. Im Bereich Langenmosen war ein Ast in eine Stromleitung gefallen. Ansonsten sei die Region „glimpflich davongekommen“, so Mayer. Etwas mehr war im Bereich Ingolstadt los. (ands)

