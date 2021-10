Wie der Kreis Neuburg-Schrobenhausen sexuelle Gewalt unter Kindern verhindern will

Plus Nicht nur Erwachsene, sondern auch auch Kinder und Jugendliche können sexuelle Gewalt ausüben. Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen will ein Konzept um ein Theaterstück Prävention leisten.

Sie waren minderjährig, in etwa gleich alt. Die beiden schrieben sich übers Handy, chatteten, hatten Kontakt. Bis ihn das junge Mädchen anzeigte. Denn immer wieder habe er Grenzen überschritten, erzählt Sabine Wölfel vom Fachbereich für Hilfe gegen sexualisierte Gewalt am Landratsamt. Habe nach Fotos von ihr gefragt, im Unterhemd, fast nackt. Über seine Telefonnummer entlarvte die Polizei den Mann wenig später. Dabei zeigte sich, dass er gar nicht 14 war, wie er dem Mädchen zuvor geschrieben hatte – sondern Mitte 50.