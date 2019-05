13.05.2019

Kreisjugendring zieht im Herbst um

Die neuen Räume im Stadtteil Rödenhof bieten viele Vorteile

Die Geschäftsstelle des Kreisjugendrings (KJR) wird noch dieses Jahr neue Räume beziehen. Wie Geschäftsführer Guido Büttner in der Jugendhilfeausschusssitzung am Donnerstag sagte, ziehen er und seine Kollegen voraussichtlich nach den Sommerferien in den Stadtteil Rödenhof um. Dort hat die Jugendeinrichtung geeignete Räume gefunden, die sowohl mehr Platz für das Personal als auch Lagerräume für das umfangreiche Leihmaterial bieten würden. Der KJR Neuburg-Schrobenhausen hat in Bayern das größte Angebot an Leihfahrzeugen und -ausrüstung für Jugendfreizeiten und Vereinsausflüge, angefangen von Campingausrüstungen und E-Bikes über Boote und Spielgeräte bis hin zu Bussen und Kofferanhängern. „An unserem neuen Standort können wir dann auch bessere Ausleihzeiten anbieten, denn die entsprechen dann quasi unseren Öffnungszeiten“, erklärte Guido Büttner dem Gremium.

In der neuen Geschäftsstelle, für die ehemalige Lagerräume derzeit entsprechend umgebaut werden, wird es auch einen sogenannten Open-Space-Arbeitsplatz geben, den sich etwa Vereine oder Organisationen vorübergehend anmieten können, um dort technisch aufwendigere Filme zu produzieren, für die der Heim- oder Vereins-PC nicht ausgelegt ist.

Wie die dann frei werdenden Räume hinter dem Landratsamt genutzt werden, ist noch nicht geklärt. „Das werden wir uns noch überlegen“, sagte Landrat Peter von der Grün. (clst)