16:32 Uhr

Kreiskrankenhaus: Er ist neuer Chef an der Akutgeriatrie in Schrobenhausen

Bisher verantwortete Einhard Springer als Chefarzt der geriatrischen Reha-Einrichtung GZN mit den Standorten in Neuburg und Ingolstadt den akutstationären Bereich mit. Doch die Aufgabe wurde über die Jahre umfangreicher.

Am Krankenhaus Schrobenhausen wird die Abteilung Akutgeriatrie ausgebaut. Seit die Station vor sechs Jahren ins Leben gerufen wurde, wächst die Nachfrage nach ihrem Angebot stetig. Nun soll die Kapazität um 50 Prozent erhöht werden – auf ein Kontingent von 30 Patientenbetten. Damit stellt die Akutgeriatrie künftig die zweitgrößte Abteilung im Haus dar, heißt es in einer Pressemitteilung. „Diese Entwicklung ist ein weiterer wichtiger Schritt, um den immer größer werdenden Bedarf in der Region gerecht zu werden“, erklärt Dr. Holger Koch, Geschäftsführer der Klinik.

Kreiskrankenhaus Schrobenhausen: Kompetenzbereiche werden aufgeteilt

Übernimmt die Verantwortung für die Akutgeriatrie: Shahram Tabrizi. Bild: Kreiskrankenhaus Schrobenhausen

Bisher verantwortete Einhard Springer als Chefarzt der geriatrischen Reha-Einrichtung GZN mit den Standorten in Neuburg und Ingolstadt den akutstationären Bereich mit. Doch die Aufgabe in beiden Einrichtungen an drei Standorten wurden über die Jahre umfangreicher. So entschied die Geschäftsleitung gemeinsam mit den Medizinern, die beiden Kompetenzbereiche ab diesem Jahr aufzuteilen. Die Verantwortung für die Akutgeriatrie übernimmt nun Shahram Tabrizi.

„Immer mehr betagte Menschen benötigen eine auf sie zugeschnittene medizinische Versorgung, um auch im Alter – nach einer akuten Erkrankung oder Operation – mobil und selbstständig zu bleiben. Die Behandlung unterscheidet sich von der Behandlung junger Erwachsener – auch, weil bei alternden Patienten oft spezifische Krankheitsbilder hinzukommen und so fachübergreifende Diagnosen und Behandlungen notwendig sind“, erklärt er den geriatrischen Ansatz.

Shahram Tabrizi kam mit 14 Jahren von Teheran nach München. Nach seinem Medizinstudium an der LMU München bewarb er sich 2005 als Assistenzarzt am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen. Sechs Jahre später absolvierte er seine Facharztprüfung für Innere Medizin und blieb dem Haus seither treu. Seit 2020 ist er auch politisch im Kreistag für die Freien Wähler aktiv. (nr)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen