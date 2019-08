vor 42 Min.

Kripo warnt vor Betrug bei Cyber-Trading

Durch die Masche ist in der Region bereits ein Millionenschaden entstanden

Aufgrund einer Reihe von Betrugsfällen im Zusammenhang mit angeblichen Geldanlagen in Binären Optionen, Kryptowährungen und ähnlichen Finanzprodukten mit einem Gesamtschaden in Millionenhöhe warnt die Kripo vor diesen Anlageformen, die im Internet angeboten werden.

Die Täter stellen dabei Seiten online, die häufig durch teure und professionelle Werbeanzeigen auf Online-Seiten und in den Sozialen Medien beworben werden. So entsteht laut Polizei für Betrachter der Eindruck, es handle sich um seriöse Handelsplattformen. Den Anlegern wird suggeriert, dass bei den Transaktionen kaum Risiko bestehe und bereits nach kurzer Zeit eine hohe Rendite winke.

Durch die versprochenen hohen Gewinne lassen sich viele Anleger, die zunächst nur wenig Geld investiert hatten, zu höheren Summen verleiten. Tatsächlich werden die überwiesenen Geldbeträge aber nicht für eine gewinnbringende Anlage verwendet, sondern sie sind für die Investoren komplett verloren.

Auf den betrügerischen Internetplattformen werden von den Tätern unter anderem Anlageprodukte wie Aktien, Binäre Optionen, Devisen und Kryptowährungen zum Handel angeboten, die alle keinen realen Hintergrund haben. Der Betrug beim Cyber-Trading ist laut Polizei vergleichbar mit sogenannten Fakeshops, in denen nicht existente Waren angeboten werden.

Die Kriminalpolizeiinspektionen Ingolstadt, Fürstenfeldbruck und Erding haben in ihren Zuständigkeitsbereichen allein im Juli dieses Jahres elf Fälle von Cyber-Trading registriert. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als einer Million Euro. Die Ermittler schließen nicht aus, dass es weitere Fälle gibt, die gar nicht angezeigt wurden. So rät die Kripo dazu, äußerst vorsichtig bei hohen Gewinnversprechen zu sein. Bevor jemand sein Geld anlegt, soll er sich über die Anbieter informieren, beispielsweise bei den Verbraucherzentralen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). (nr)

