vor 22 Min.

Krippenkunst im Kleinen

Die außergewöhnlichen und filigranen Krippen von Manfred Basel passen manchmal in eine Hosentasche. Ein Geschäft will der Krippenbauer mit seinen Kreationen allerdings nicht machen.

Von Annemarie Meilinger

Zuschauer aus Neuburg, die am Dienstagnachmittag im dritten Programm die Sendung „Wir in Bayern“ angeschaut haben, werden überrascht gewesen sein. Auf der Couch saß Manfred Basel aus Neuburg dem Moderator Dominik Pöll gegenüber, während der Fernsehhund Henry sich auf dem Teppich streckte. Redakteure des Bayerischen Rundfunk hatten Manfred Basel entdeckt, als sie nach einem Thema suchten, das in die Vorweihnachtszeit passt. Sie fanden einen zwei Jahre alten Zeitungsartikel, der über den Neuburger und sein ungewöhnliches Hobby berichtete.

Manfred Basel baut Krippen – allerdings keine normalen, sieht man von der Anwesenheit von Jesus, Maria und Josef ab. Meistens sind es kleine Krippen, die in eine Hosentasche passen: Krippenszenen in einer Walnuss, in einer Schachtel oder in einem Brillenetui. Die kann man dann auf Reisen mitnehmen und sie dann aufklappen, wenn einem danach ist. Die Krippe mit dem Namen „Krippostadl“ ist in einer leicht veränderten Arzneimittelschachtel untergebracht und die Joghurt-mit-der-Ecke-Krippe nutzt das ausklappbare Dreieck des ausgedienten Joghurtbehälters.

Manfred Basel lässt sich von vielerlei Dingen anregen, beispielsweise davon, wie kreativ in ärmeren Ländern mit Wegwerfprodukten umgegangen wird. Die Idee für die Krippe im Brillenetui hatte er, als er in einem Schaufenster einen Stern in einem Brillenetui sah. Die Etuikrippen sind beliebt: Noch während der BR-Sendung bestellte eine Zuschauerin aus Bergisch-Gladbach zwei der ausgefallenen Klein-Krippen. Doch Manfred Basel will kein Geschäft mit seinen Kreationen machen: „Ich bin kein Fließbandhersteller, sagt der Neuburger entschieden. „Ich brauch’ eine Idee, dann will ich sie umsetzen“.

Manfred Basel hat auch schon eine Krippe in einem Saloon gebaut. Und ebenso eine Krippe, die man aufessen konnte. Einige Male hat Basel auch schon am Krippenweg teilgenommen, doch die etwas skurrile Art der Darstellung hätte vielen Leuten nicht gefallen, glaubt er.

Deswegen hat er auch vor drei Jahren aufgehört, seine Krippen beim Christkindlmarkt im Neuburger Schloss zu zeigen. „Die Leute haben eine Vorstellung davon, wie eine Krippe auszusehen hat“, sagt er. Alles andere werde nicht akzeptiert. Doch eine Blechhüttenkrippe, die der Krippenbauer in eine Szene zwischen zwei Penthäuser platzierte, fand einen Abnehmer, der die Botschaft dahinter gut fand.

Manfred Basel ist seit sechs Jahren im Ruhestand. Nicht erst seitdem beschäftigt sich der Neuburger mit Fotografie, Malerei und Kabarett. Als Ausgleich zu seinem Bürojob hatte er schon immer mit kreativen Projekten zu tun. Als sich zum Beispiel vor etwa 30 Jahren der Ingolstädter Theaterchor auflöste, produzierte er mit 16 Leuten drei Singspiele. Später entstand mit Elisabeth Schwegler das Kabarett „Sammelsurium“, mit dem er vor allem im Raum Ingolstadt unterwegs war. „Während wir in Ingolstadt 17 ausverkaufte Vorstellungen hatten, brachten wir in Neuburg mit Müh und Not drei zusammen“, erzählt er.

Ein Prophet im eigenen Land hat´s eben schwer. Manfred Basel allerdings probiert es wieder. Derzeit bereitet er mit drei Frauen und drei Männern ein neues kabarettistisches Programm vor. Seine Mitspieler sind Akteure der Kammeroper. Das Thema dreht sich um Gesundheit – „Gsund bleibn“ lautet deshalb der Titel. Es gehe ihm nicht um Erfolg, bekräftigt Manfred Basel noch einmal: „Am meisten Spaß macht das Proben.“ Und daran reiht sich seine Neugier auf die Reaktionen des Publikums. Gibt es Applaus? Gibt es Rufe? Freuen sie sich? Oder sind sie enttäuscht? Manchmal, sagt Basel, dauere es etwas länger, bis die Leute lachen – „da zählt man die Sekunden“. Wortwitz und Skurriles müssten erst den Weg durch die Gehirnwindungen schaffen. Das ist aber gerade das Spannende an Bildern und Texten, beim Kabarett und bei den etwas anderen Krippen.

