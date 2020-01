12:43 Uhr

Krönungsball: Heiße Eiszeit in Bertoldsheim

Die Bertoldsheimer Faschingsgesellschaft zeigt ihr Programm unter dem Motto „Schneeflöckchen Weißröckchen“. Was beim Krönungsball alles geboten war.

Von Peter Maier

Sie schlüpften in die festlichen Roben und legten den feinen Zwirn an. Zusammen mit der Faschingsgesellschaft Bertoldsheim starteten sie in die „Fünfte Jahreszeit“. Kein Wunder, dass die Bertoldsheimer Schlossgaststätte rappelvoll war, denn bereits im Vorfeld des Krönungsballs kündigte sich ganz großer Fasching an. Dies unterstrich auch der Vorsitzende der Faschingsgesellschaft, Christian Diederichs. Nach einem „aufregenden Jahr“ mit Wiederwahl ohne Gegenstimme und Änderungen im Trainerstab mit jungen Leuten, „greifen die Zahnräder harmonisch ineinander“. Dies funktioniere bestens vom Personal im Hintergrund bis zu den Protagonisten auf der Bühne.

Dazu gehört auch die neue Gruppe „Fanta 7“, die sich um die Ausrichtung des Umzugs kümmert. Von den rund 200 Mitgliedern des Vereins sind 165 für die Faschingssaison aktiv. Mit rund 30 Buchungen sind die Bertoldsheimer in der gesamten Region 10 unterwegs. Die Premiere davon wollten auch Bürgermeister Georg Hirschbeck, Pfarrer Georg Guggemos, Landrat Peter von der Grün sowie Delegationen der „Fidelitas“ aus Rennertshofen und der Faschingsgarde „Konwella“ aus Konstein-Wellheim sehen.

Hoch hinaus tanzten und hoben sich die Burschen und Mädels der Teenies bei ihrem anspruchsvollen Showtanz. Bild: Peter Maier

Krönungsball Bertoldsheim: Die Garde tanzte einen Marsch

Zu einem Marsch formierten sich der kleine und der große Hofstaat auf der Tanzfläche, um das Kinderprinzenpaar Luzia I. (Fieger) und Tobias I. (Helbing) sowie die Tollitäten Ramona I. (Eubel) und Florian II. (Habermeyer) in Amt und Würden zu installieren. Christian Diederichs übergab als äußeres Zeichen der Regentschaft Zepter und Orden an die neuen Bertoldsheimer Faschingsmonarchen. Da fehlte nur noch die „Schlüsselgewalt“ der politischen Führung. Dieses „Schlüsselerlebnis“ genoss einmal mehr Bürgermeister Georg Hirschbeck auf launige Weise. Der bestens informierte Rathauschef wies aber auch auf die intensiven und ambitionierten Vorbereitungsarbeiten hin, die mit Liebe, Teamgeist und Spaß an der Sache gemeistert wurden. Dann überreichte Georg Hirschbeck einen überdimensionalen Türöffner von Schloss Bertoldsheim an das Prinzenpaar. Im Gegenzug gab es zwei Orden, einen von jedem Prinzenpaar, für Bürgermeister Georg Hirschbeck, Pfarrer Georg Guggemos und Landrat Peter von der Grün. Die Hofmarschalle Niklas Diederichs für den Großen Hofstaat und Vanessa Mendow für den Kleinen Hofstaat hatten eine sehr lange Liste an Ordensträgern. Die erstreckten sich von Schneiderinnen über Trainer bis zu Ordendesignern.

Im Mittelpunkt standen allerdings Tanz und Musik. Beides eröffneten die „Tanzmäuse,“ 13 Mädels im Alter von vier bis acht Jahren, im grünen Tabaluga-Drachenoutfit. Zu ihrer Tanzeinlage gehörte natürlich der Tabaluga-Soundtrack und „Zusammen“ der Fantastischen Vier. Vom Märchenland in die Karibik und deren Fluch entführten die 15 Mädels der Kindergarde das Publikum. Die Nachwuchsformation zeigte mit ihrer Performance sehr deutlich, dass man um die Zukunft der großen Garde nicht bangen muss. Cool, frech und gekonnt präsentierten sich die acht „Bernza Boys“. Zur Musik von Teddybear Star Wars „Cobrastyle“ und Culcha Candelas „Monsta“ zeigten die acht Jungs, was in ihnen steckt. Einen Gang höher schalteten dann die zwölf Mädels und fünf Burschen aus der Gruppe „Teenies“. Zu neun Musiktiteln, darunter Tophits wie „Lemon Tree“ von Fools Garden und „Please dont’t stop the music“ von Rihanna, hatten sie auch ein ehrgeiziges Pensum zu leisten. Frenetischer Beifall und eine Zugabe waren die Folge. Abschließend beherrschten das Kinderprinzenpaar Luzia I. und Tobias I., die sich seit frühesten Kindertagen kennen, das Parkett. Sie lenkten ihre Tanzschritte und gestalteten ihre Figuren zur Musik von Paul Reeves „A Winterland“.

Sie setzten ein Glanzlicht als Regenten und Tänzer. Prinzessin Ramona I. und Prinz Florian II. gaben sich majestätisch. Bild: Peter Maier

Das Bertoldsheimer Prinzenpaar überzeugte mit perfekten Tanzschritten

Zum Finale zeigten die „Großen“ großen Fasching. Das kündigte sich schon mit dem von der Prinzessin des Jahres 2018, Jennifer Karmann, einstudierten Einmarsch an. „Bittersweet Symphony“ und „Immer wenn wir uns sehen“ waren die Ouvertüre. Mit den zehn Mädels der Großen Garde wagten sich die Trainerinnen Bettina Zinsmeister, Julia Hackenberg und Nathalie Rieder an ganz große Musik. Die „Große Garde“ zeigte sehr großes Können zu einem Ayda-Medley aus den Liedern „Anna Magdalena“ (Johann Sebastian Bach), „Don Giovanni“ (Wolfgang Amadeus Mozart) und „Hungarian Dance“ (Johannes Brahms). Auch das Prinzenpaar Ramona I. und Florian II. wirbelte mit perfekten Tanzschritten und imponierenden Figuren zu „Neverland“ über die Tanzfläche.

So jung und schon sicher auf dem Tanzparkett: Luzia I. und Tobias I. gefielen mit ihrem Kinderprinzenwalzer. Bild: Peter Maier

Anschließend wurde es Winter, den es in der Natur derzeit nicht gibt. Die Showeinlage hatte das Motto „Schneeflöckchen Weißröckchen“ – ein Mix aus Frau Holle, Goldmarie und Schneeflocken. Als Wettermacher tummelten sich skurrile Gestalten auf der Tanzfläche, die zu winterlicher Musik in Frau-Holle-Manier ihre Kissen ausschüttelten. Die richtige Eiszeit zog mit der 16-köpfigen Showtanzgruppe ein. In eisiger „Tracht“ tanzte und turnte die Formation zu zwölf gefrierenden Titeln, darunter „Cold“ von Maroon 5 und Sarah Connors „Cold as Ice“. Ein genauer Blick allerdings verriet,dass es den Akteuren so richtig heiß wurde. Die flotten Tanzschritte, die kraftraubende Akrobatik und vor allem die imposanten Hebefiguren ließen die Schweißperlen treiben und rinnen.

