Krönungsball: Manege frei für die Weidorfer Europhia

Die Faschingsgesellschaft begeistert bei ihrer Zirkus-Show mit Clowns, Zauberern, Dompteuren und wilden Tigern.

Von Doris Bednarz

„Manege frei“ hieß es am Sonntag beim Krönungsball des Weidorfer Faschingsclub „Euphoria“, der sein Publikum in diesem Jahr mit in den „Zirkus“ nahm – das Motto der Faschingssaison 2020. Im Landgasthof Brummer in Reicherstein starteten die faschingsbegeisterten Weidorfer mit einer anspruchsvollen und abendfüllenden Vorstellung in die fünfte Jahreszeit. „Glücklich und zufrieden“ gab sich Präsident Roland Fischer am Ende des Abends, für den „der Applaus der Lohn für die Arbeit des letzten Jahres bedeutet“.

Die fast vierstündige Show blieb bis zum Schluss spannend. Dazwischen sorgte Alleinunterhalter „Mecki“ für abwechslungsreiche Tanzmusik. Und wer heuer das Funkenmariechen vermisste, wurde schnell entschädigt. Denn aus der 18-jährigen Tänzerin wurde die diesjährige Prinzessin Julia I. (Stegmair). Deren Prinz Sebastian II. (Domes) ist ebenfalls ein Gewächs des Faschingsclubs Weidorf. Sieben Jahre war Julia Funkenmariechen, und Sebastian ist seit drei Jahren als Showtänzer aktiv. Seine körperliche Fitness trainiert der Sportler im Turnverein TSV Jetzendorf.

Bild: Doris Bednarz

Der Höhepunkt des Krönungsballs war die Krönung des Prinzenpaares

Beim Eröffnungswalzer bewiesen die letztjährigen Tollitäten Nadine I. (Hackl) und Josef I. (Reisch), dass sie nichts verlernt haben. Der Höhepunkt des Balls war natürlich die Krönung des Prinzenpaares durch Präsident Roland Fischer, der Julia I. und Sebastian II. die Insignien der närrischen Macht – Zepter und Reichsapfel – überreichte. Hofmarschall Ramona Landes schmückte das Haupt der Prinzessin, die ein bezauberndes korallefarbenes Ballkleid trug.

In Gedichtform stellte sich das charmante Prinzenpaar kurz darauf vor und entschuldigte sich für alle Notlügen, die sie sich aufgrund „höchster Geheimhaltungspflicht“ einfallen lassen mussten. Für allgemeine Erheiterung sorgten Vorgänger Nadine I. und Josef I., die seiner Tollität Sebastian II. eine Uhr als Geschenk überreichten, „damit der Sebi endlich einmal pünktlich zum Training erscheint“. Die obligatorischen Orden erhielten im Laufe des Abends der Vorstand, der Elferrat, die Trainer, die Eltern des Prinzenpaares, die Geschwister des Prinzen und 2. Bürgermeister Thomas Bednarz.

Bild: Doris Bednarz

Weidorf: Die Garden beeindruckten mit Hebefiguren und schicken Oufits

Als Clowns mit Hula-Hoop-Reifen, bunten Tüchern, Bällen und Rad schlagend wirbelten die Jüngsten der Weidorfer Euphoria, die „Weinbergschneggies“, über das Parkett. Zum ersten Mal mit dabei: Die neue Kinderprinzengarde der Faschingsgesellschaft feierte in Reicherstein Premiere und zeigte dem Publikum zusammen mit Jump-Styler Benedikt Bauer, dass sich der Verein keine Sorgen um den Nachwuchs machen braucht.

Eine magische Show zauberten die Teens, die als Magier mit Zauberstab, schwarzen Mini-Zylindern und Wahrsagerkugel den tosenden Applaus der Zuschauer ernteten.

Mit beeindruckenden Hebefiguren, fetziger Musik und einem schicken Outfit ließen es die Prinzengarde und die Showtanzgruppe noch mal richtig krachen. Ihren ersten offiziellen Prinzenwalzer zu „Willow“ von Jasmine Thompson meisterten Julia I. und Sebastian II. souverän und charmant.

Bild: Doirs Bednarz

Beim rasanten Finale kurz vor Mitternacht hatten die peitschenschwingenden Dompteure der Showtanzgruppe ihre Tiger gut im Griff. Südamerikanische Rhythmen und eine heiße Samba des Prinzenpaares entführten das Publikum gedanklich nach Brasilien.

Mit dem Weidorfer Schlachtruf, einem dreifachen „Euphoria ola“ und stürmischem Applaus bedankten sich die Gäste für die grandiose „Zirkus“-Vorstellung des Faschingsclubs.

