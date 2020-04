Küchenbrand: So beherzt handelten zwei Neuburger

Plus Lucia Bögler und Florian Habermeyer aus Neuburg bewahren ein Rentnerpaar vor schlimmen Folgen. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ehrt die beiden Lebensretter.

„Ihr seid echte Lebensretter, das war ein fantastischer Einsatz.“ Mit riesigen Geschenkkörben bedankte sich Oberbürgermeister Bernhard Gmehling am Mittwoch bei Lucia Bögler und Florian Habermeyer aus dem Neuburger Nordviertel. Vor einigen Tagen hatten sie ein altes Ehepaar aus der Nachbarschaft vor einem gefährlichen Wohnungsbrand bewahrt.

Gefährlicher Wohnungsbrand in Neuburg: Was war passiert?

Damals hatten Lucia Bögler und ihre neunjährige Tochter gegen Mittag draußen ein Piepsen gehört und an einen Minibagger gedacht. Das Geräusch wurde schriller und den beiden war klar: Es handelt sich um Rauchmelder im Einfamilienhaus nebenan. Die Nachbarin betrat das Haus, Flur und Küche waren bereits verraucht. Auf dem Elektroherd brannten bereits Papier und andere Gegenstände. „Ich habe Spülwasser genommen und damit das Feuer gelöscht“, berichtet Lucia Bögler.

Sie rief überdies die Rettungsleitstelle und brachte mit dem herbei geeilten Nachbarn Florian Habermeyer die bettlägerige Bewohnerin ins Freie. Ihr Ehemann hatte in der Aufregung die falsche Herdplatte eingeschaltet und das Feuer flammte wieder auf. Die Nachbarn und Minuten darauf die Neuburger Feuerwehr löschten den Brand endgültig.

Nächstenliebe in Neuburg: Vollbrand blieb aus

Für den Kommandanten Markus Rieß steht fest: „Wenn wir fünf Minuten später alarmiert worden wären, hätten wir vermutlich eine Wohnung in Vollbrand gehabt.“ Das am Herd gelagerte Material hätte sich im Nu entzündet. Umso wichtiger sei das rasche Handeln der beiden Nachbarn gewesen, das sei ihm nicht mehr aus dem Kopf gegangen, so der Feuerwehrkommandant. Zusammen mit dem Oberbürgermeister überbrachte er jetzt den Dank an die Helfer. Der OB bezeichnete es als vorbildlich, wenn sich Menschen vor allem um ältere Nachbarn kümmern und im Bedarfsfall handeln.