07.08.2018

Kugeln auf Karlsplatz

Im Rahmen der Sommerakademie stand diesmal auch das Spiel Boules auf dem Programm. Das kam gut an.

Im Rahmen der Sommerakademie wird zum ersten Mal Boules gespielt

Nicht nur in Urlaubsländern ist Boules der Inbegriff für Muße, Emotion sowie zugleich Entspannung. Auch unter den Altstadtlinden auf dem Neuburger Karlsplatz ist das Spiel mit den glänzenden Metallkugeln beliebte Tradition. Zum ersten Mal spielten heuer auch die Teilnehmer der Sommerakademie das beliebte Spiel bei ihrem Aufenthalt in Neuburg. Während in den Vorjahren Fußball gespielt wurde, haben diesmal 40 Frauen und Männer um den Sieg die Kugeln geworfen.

Für die einen ist die Zielkugel das „Schweinchen“, für andere „Die Kleine“. Egal wie man das Ziel nennt, für alle galt beim Boules, ihre Kugel so nahe wie möglich an die Zielkugel zu werfen, wenn nötig, die gegnerische wegzuschießen und die eigene zu platzieren. Trotz Wettkampfatmosphäre herrschte bei den Teilnehmern ein harmonischer Umgangston. (xh)

Themen Folgen