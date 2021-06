Das Junge Theater in Ingolstadt feiert mit einer Panthersause

Seit zehn Jahren gibt es beim Stadttheater in Ingolstadt Angebote für Kinder und Jugendliche. Das wird jetzt gefeiert.

Vom 3. bis 8. Juli feiert das Junge Theater sein zehnjähriges Bestehen mit einer großen Geburtstagsfeier. Das Publikum erwartet ein bunt gemischtes Programm – sowohl für Kinder als auch für Jugendliche und Familien. Um zu zeigen „Wir sind da für Euch!“, hat das Junge Theater zu seinem Jubiläum ein Angebot erarbeitet, das auch unter den pandemiebedingten Beschränkungen stattfinden kann.

Der Panther ist das Wappentier des Jungen Theaters Ingolstadt

So nimmt es das zehnjährige Bestehen der Sparte zum Anlass für eine große Feier: Da der Panther einst zum Wappentier des Jungen Theater ernannt wurde, lädt dieses zur „Panthersause“ ein. Für die Open-Air-Sommerbühne erarbeitet das Ensemble eine szenische Umsetzung von Oliver Scherz’ Buch „Der kleine Erdvogel“. Die „Märchenkiste“ wird ausgepackt und es gibt Mitmachlesungen. Steven Cloos präsentiert seine Lesereihe „Superheld liest...“ Zudem ist ein Projekt im Stadtraum geplant: „Nass“ – ein innovatives Bewegungstheater mit Rasensprengern, der Schauspielerin Paula Gendrisch und dem Musiker Bernhard Hollinger.

Neben Theateraufführungen gibt es in Ingolstadt auch Konzerte

Neben Konzerten der Bands Rosvita Radikal und The Komets wird das digitale Gastspiel des freien Theaterkollektivs um Regisseurin Cosmea Spelleken, „werther live“, zu sehen sein. Im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Theater und dem Kap94 gibt es zudem ein umfangreiches Mitmach-Angebot für Kinder – von Bildender Kunst bis zu Tanzworkshops, von Breakdance bis Zirkus.

Die beiden Bands Rosvita Radikal und The Komets spielen bei der Panthersause

Am Donnerstag, 8. Juli, stehen ab 19 Uhr Rosvita Radikal mit den beiden Musikern Malik Diao und Pablo Schenkel auf der Sommerbühne. Sie experimentieren mit verkopften Taktarten und hybriden Klängen. Bereits am Sonntag, 4. Juli, spielen ab 19 Uhr The Komets auf der Sommerbühne. Sie „klingen mal nach sommerlicher Leichtigkeit, mal nach herbstlicher Verträumtheit“, heißt es in der Ankündigung.

Das Progamm der Panthersause (ohne Schülervorstellungen)

3. Juli

- 15 und 16 Uhr: Trio Zeitmaschine ( Sommerbühne )

- 16 Uhr: Der schaurige Schusch (Kleines Haus)

- 19 Uhr: Next-Generation-Poetry-Slam ( Sommerbühne )

4. Juli

- 16 Uhr: Der schaurige Schusch (Kleines Haus)

- 19 Uhr: The Komets ( Sommerbühne )

- 20 Uhr Sparte X – werther. live (digital)

6. Juli

- 15 Uhr: Der kleine Erdvogel ( Sommerbühne )

7. Juli

- 15 Uhr : Von Seepferdchen und Dinosauriern ( Sommerbühne )