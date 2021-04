Veranstaltung auch im Livestream

In diesem Jahr findet wieder eine Kundgebung zum 1. Mai am Paradeplatz statt. Allerdings wird es keinen Demonstrationszug geben, sondern lediglich Reden. Wegen der Pandemie sind auch keine Sitzmöglichkeiten vorhanden. Die Veranstaltung in Ingolstadt wird zudem im Internet per Livestream übertragen und kann ab 10.30 Uhr auf Youtube verfolgt werden.

Wegen der Abstandsregeln sind nach Auskunft des DGB auf dem Paradeplatz maximal 400 Teilnehmer erlaubt. Entsprechende Bodenmarkierungen sind eingezeichnet. Teilnehmer müssen während der Veranstaltung eine FFP2-Maske tragen und sollen nach der Kundgebung zügig – aber mit Abstand – den Paradeplatz verlassen. (nr)