18.04.2019

Kundgebungen am 1. Mai

DGB-Vertreter sprechen in Neuburg

Europa steht im Mittelpunkt der Veranstaltungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Tag der Arbeit am 1. Mai. In Ingolstadt und der Region sind sechs Veranstaltungen geplant. In Neuburg beginnt die Kundgebung um 10 Uhr auf dem Schrannenplatz. Es sprechen Paul Eichinger, EVG-Bereichsleiter Region Süd und Bernhard Dausend, Vorsitzender DGB-Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen. Das Rahmenprogramm gestalten Pichi musikalisch und die Jugenddiakonie mit Kinderschminken.

Wenn es die Europäische Union nicht gäbe, musste man sie erfinden, heißt es in einer Pressemitteilung des DGB. Die EU habe dafür gesorgt, dass wir in Europa seit Jahrzehnten in Frieden leben. Und sie habe für die Menschen in Deutschland und europaweit erhebliche Vorteile gebracht: Wir können frei in Europa reisen und arbeiten. Bei Arbeitszeiten, Urlaub, Mutterschutz und in vielen anderen Bereichen der Arbeitswelt schützt und erweitert die EU die Rechte der Arbeitnehmer. Und auch wirtschaftlich profitiere Deutschland enorm von der Mitgliedschaft in der Europäischen Union.

Trotzdem erleben immer mehr Menschen, dass in der EU die Interessen der Märkte oft Vorrang haben vor sozialen Belangen. Und das, obwohl heute mehr denn je gilt: Nur eine gemeinsame und solidarische Politik für ganz Europa bringt uns weiter.

Redner der Kundgebungen am 1. Mai in der Region sind:

Irene Schulz, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied IG Metall

Jörg Schlagbauer, Vertrauenskörperleiter IG Metall Audi

Paul Eichinger, EVG Bereichsleiter Region Süd

Arina Wolf, Gewerkschaftssekretärin ver.di

Hans Gilg, Betriebsseelsorge Augsburg (KAB)

Diakon Georg Steinmetz, KAB Diozesanpräses Augsburg (nr)

