Kunst und Kultur im Pfarrhof

Was in Gempfing dieses Jahr geboten ist

Im Gempfinger Pfarrhof ist auch in diesem Jahr wieder viel los. Auf der Jahresversammlung des Fördervereins stellte der Vorsitzende Erich Hofgärtner das neue umfangreiche Pfarrhofprogramm vor:

Den Auftakt bildet eine große Helmut-Walter-Ausstellung, die unter dem Titel „Ars longa, vita brevis“ im Pfarrhaus und im Pfarrstadel gezeigt wird. Der Künstler, der in der nordschwäbischen Kunstszene und darüber hinaus bedeutende Akzente setzte, wäre heuer 80 Jahre alt geworden. Die Ausstellung wird mit einem Konzert in der Pfarrkirche St. Vitus in Gempfing am Sonntag, den 8. März eröffnet, an dem Stephan Holstein (Klarinette), Werner Zuber (Orgel) und der Singkreis Gempfing teilnehmen werden.

Am 14. März macht Erika Mann eine „Liebeserklärung an Bayern“. Die Tochter des berühmten Schriftstellers Thomas Mann war eine rebellische und freiheitsliebende Frau, die als Journalistin, Schauspielerin, Autorin und Kabarettistin ein Leben jenseits bürgerlicher Konventionen führte. Der Abend wird von Dirk Heißerer und Silvie Sperlich (Rezitation) gestaltet.

Der Musiker und Kabarettist Andreas Hofmeir gastiert am 30. März mit seinem Programm „Kein Aufwand“ im Gempfinger Pfarrhof. Witzig und pointiert erzählt er von seinen Erfahrungen mit der Kultband LaBrassBanda, der er als Gründungsmitglied angehörte. Inzwischen ist er als klassischer Tubist weltweit unterwegs und wurde im Jahre 2013 als bester Instrumentalist mit dem Echo Klassik ausgezeichnet. Die Veranstaltung mit Andreas Hofmeir findet im Rahmen des Nordschwäbischen Literaturfestivals statt.

Christoph Lambertz und seine vier Musiker von der Gruppe „Liadhaber“ begeben sich am 8. Mai auf eine „musikalische Nachtfahrt“. Im Gepäck haben sie lustige Wirtshauslieder, traurige Balladen, Lieder vom Unterwegssein, von der Liebe und vom Abschiednehmen.

Am 10. und am 17. Mai zeigt der Förderverein Werke des Bildhauers Hans Malzer aus Adelsried. Es sind Skulpturen, die der Künstler dem Pfarrhof als Schenkung überlassen wird.

Am 17. Juni wird die Ausstellung „Vom Acker aus Überacker“ eröffnet. Gezeigt werden archäologische Funde, die der Landwirt Michael Lapperger auf seinem Acker in Überacker im Laufe von vielen Jahren gesammelt und dem Förderverein nun als Geschenk überlassen hat. Die Ausstellung wurde vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege konzipiert. Dort wurden die Fundstücke auch inventarisiert.

Heiteren Themen widmen sich die Sprecher des Bayerischen Rundfunks am 27. Juni mit der Lesung „Mein Koch ist musikalischer als Gluck“, musikalisch begleitet von der Hofmarkmusik.

Das Veranstaltungshalbjahr endet am 3. Juli mit einem 4-Gänge-Menü, das mit kurzweiligen Einlagen garniert wird. (nr)

