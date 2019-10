vor 9 Min.

KunstQuartier lockt mit Herbstausstellung

Das Atelier KunstQuartier öffnet seine Türen für Besucher. Diese können sich ein Bild von der Arbeit verschiedener Künstler machen und selbst kreativ werden.

Von Brigitte Clemens

Die Neuburger Kunstschaffenden Susanne Bergbauer, Silvia Schlegl und Stefan Wanzl-Lawrence machen Neuburg zu einer lebendigen Stadt. Am Freitag, 25. Oktober, von 17 bis 21 Uhr und am Samstag, 26. Oktober, von 15 bis 18 Uhr, öffnen sie wieder ihr Atelier KunstQuartier (ehemals „Frauenzimmer & Mannsbilder“), um Einblick in ihre mannigfaltigen Schöpfungen, die bunte Vielfalt und Faszination ihrer bildenden Kunst zu bieten. Malereien in Öl, Acryl oder Aquarell, Druckgrafiken, Mischtechniken und Zeichnungen zeigen als spannende Werkschau diverse Arbeitstechniken und interessante Konzeptionen.

Susanne Bergbauer lädt unter dem Thema „Spiel mit Farben“ die Besucher dazu ein, selbst eine Komposition aus Farbflächen auf Holzkörpern zu kreieren. Silvia Schlegl zeigt Serien von Landschaften, in denen mit Struktur, Abstraktion und Farbgebung Wind und Wetter fühlbar werden und Stefan Wanzl-Lawrence schafft mit großformatigen Figur-in-Raum-Kompositionen durch die Verbindung von Realismus und Abstraktion oszillierende und ambivalente Momente der zwischenmenschlichen Kommunikation.

Kunstquartier in Neuburg bietet mehr als Ausstellungen

Das KunstQartier als kultureller Treffpunkt ist durch den finanziellen Einsatz der drei Protagonisten und die freundliche Unterstützung des Hauseigentümers für die kommenden Monate gesichert. „Kreative“ aller Arten sind aber weiterhin eingeladen, bei diesem Projekt mitzumachen. Die Künstler und Künstlerinnen wollen es zukünftig jedem Interessierten ermöglichen, die Ateliersräume für professionelle Einzel- oder Gruppenausstellungen, Symposien, Mal- oder Zeichenkurse für Jugendliche oder Erwachsene, für Theater- oder Musikproben, Vorträge, Konzerte, Treffen oder Sitzungen zu nutzen.

Informationen erhalten Interessierte dazu vor Ort bei den drei Projektgründern, während sie spannende Kunst betrachten, die Ateliers erkunden, vielleicht selbst aktiv werden, den Künstlern begegnen, mit ihnen diskutieren.

Themen folgen