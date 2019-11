vor 32 Min.

Kunsthandwerkermarkt Ingolstadt 2019: Start, Termine und Öffnungszeiten

In der historischen Altstadt findet der Kunsthandwerkermarkt in Ingolstadt statt. Hier: Alle Informationen zu Start, Termin und Öffnungszeiten.

"Klein aber fein" nennen die Veranstalter den Kunsthandwerkermarkt 2019 in Ingolstadt. Wie jedes Jahr verwandelt sich die historische Altstadt rund um die beiden Herzogsschlösser in ein vorweihnachtliches Winter-Wunderland. Dazu gehört auch der Kunsthandwerkermarkt Ingolstadt 2019. Alles zu den Öffnungszeiten, den Terminen und den Start des Marktes erfahren Sie hier.

Kunsthandwerkermarkt Ingolstadt 2019: Start im November

Auf dem Kunsthandwerkermarkt am Carraraplatz präsentieren wechselnde Künstler und Kunsthandwerker an den Adventswochenenden ihre Produkte. Ab Mittwoch, dem 27. November, stellen wechselnde Künstler und Kunsthandwerker ihre Werke und Produkte aus. In den weihnachtlichen Hütten findet sich handgemachter Schmuck und Stofftiere, handgefertigte Baby- und Kindermode, Zirbenprodukte, Kristalle, Goldschmiedearbeiten und vieles mehr. Auch die Kulinarik wartet mit Spezialitäten der besonderen Art auf: Bio-Glühwein, selbstgemachter Punsch, Schnaps, verschiedene Liköre und Suppe verwöhnen die Besucher.

Termine des Kunsthandwerkermarktes in Ingolstadt 2019

Der Ingolstädter Kunsthandwerkermarkt ist an den Wochenenden vom 27. November bis zum 22. Dezember 2019 geöffnet. Jedes Wochenende stellen wechselnde Anbieter aus.

Das sind die genauen Termine:

27. November bis 1. Dezember 2019

6. bis 8. Dezember 2019

13. bis 15. Dezember 2019

20. bis 22. Dezember 2019

Kunsthandwerkermarkt Ingolstadt 2019: Die Öffnungszeiten

Der Handwerkermarkt hat zur Eröffnung am 27. November von 17 bis 21 Uhr geöffnet. Am Folgetag, dem 28.11., öffnet der Markt bereits um 15 Uhr und schließt um 20 Uhr abends. Das sind regulären Öffnungszeiten des Zeitraums:

Freitag: 15 bis 21 Uhr

Samstag: 11 bis 21 Uhr

Sonntag: 11 bis 20 Uhr

