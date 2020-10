vor 22 Min.

Kunstkreis eröffnet Jahresausstellung

Nur wenige Künstler beteiligen sich an der Jahresausstellung des Kunstkreises, die Bilder hängen deswegen mit genügend Abstand.

Vernissage ist am Freitag im Freien vor dem Rathaus

Der Kunstkreis Neuburg hat in diesem Jahr für seine Jahresausstellung wieder beide Städtischen Galerien – den Rathausfletz und den Fürstengang – zur Verfügung. Wegen der geringeren Beteiligung an Künstlern können die Bilder mit großzügigem Abstand gehängt werden, was ganz im Sinne des Hygienekonzepts ist.

Die Eröffnung am kommenden Freitagabend, 9. Oktober, verlangt von den Besuchern warme Kleidung, denn sie wird im Freien vor dem Rathaus stattfinden. Im Fletz sollen sich nicht mehr als zehn Besucher mit Mund-Nase-Bedeckungen aufhalten – so fordern es die Corona-Regelungen.

Die Ausstellung dauert von 9. bis 25. Oktober. Sie ist freitags von 15 bis 19 Uhr und am Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. (amei)