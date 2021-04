vor 16 Min.

Kunstmuseum in Ingolstadt wird schon wieder teurer

Plus Das Museum für Konkrete Kunst und Design (MKKD) darf höchstens 33 Millionen Euro kosten, hat der Stadtrat in Ingolstadt 2019 entschieden. Jetzt wird es wieder teurer. Was also tun?

Von Luzia Grasser

Dass ein Museum, das tief unter der Erde entstehen wird, gleich neben der Donau, nahe am Grundwasser, auf einem Gelände mit archäologischer Bedeutung, ein Millionenprojekt werden würde, damit musste jeder rechnen, der dem Bau des Museums für Konkrete Kunst und Design (MKKD) im Jahr 2012 im Stadtrat zugestimmt hatte. Jetzt, neun Jahre später, ist das Museum, das in den Mauern der denkmalgeschützten Gießereihalle entsteht, noch immer nicht eröffnet. Und die Kosten steigen weiter und weiter. Mittlerweile hat sich die Summe, von der man anfangs ausgegangen war, nahezu verdreifacht. Am Montag hat die Stadt Ingolstadt die detaillierten Zahlen veröffentlicht, die ein Projektsteuerer berechnet hat. „Wir haben da einen gewissen Schock erlebt“, sagte Zweite Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll am Dienstag im Kulturausschuss.

