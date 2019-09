vor 7 Min.

Kunstprojekt unter dem Motto "Aus Alt mach Neu"

Die Neuburger Künstlergruppe DarBiKuLitMus hat einen Tag mit Gemälden, Skulpturen, literarischen Gedanken und kleinen Theaterstücken gestaltet. Das Thema ist aktueller denn je.

Von Annemarie Meilinger

„Aus Alt mach Neu“ – unter diesem Motto veranstaltete die Neuburger Gruppe DarbiKuLitMus einen Tag in Unterhausen, genauer gesagt im Garten des Lindenhofs, einer Dorfwirtschaft mit einer Tradition von über 100 Jahren.

Die Linde ist noch die alte, doch für das ehemals gut eingeführte Speiselokal muss ein neues Konzept gefunden werden. Deshalb passte das Thema an diesem Tag auch für den Wirt Peter Steinherr, der die Gastronomie wieder beleben will. Beispielsweise mit Veranstaltungen wie dieser Freiluftausstellung, mit Kabarett und Lesungen, oder mit kulinarischen Schwerpunkten. Mindestens einmal im Monat soll eine Veranstaltung im Lindenhof stattfinden, auch für Familienfeiern und Gruppentreffen kann man das Lokal buchen.

Geheimnisvolle Holzskulptur von Jörg Sachse. Bild: Annemarie Meilinger

Am Sonntag hatte man mit der Ausstellung Wetterglück, der blühende Garten bot eine herrliche Kulisse für die Bilder der vier Maler der Gruppe, der Objektkünstler Jürgen Bauer und Jörg Sachse bespielten mit ihren Plastiken den unteren privaten Teil des Gartens. Vormittags – zum Weißwurst-Frühschoppen – unterhielt das Salonorchester Cassablanka die Besucher mit Swing-Klassikern, dann baten Sissy Schafferhans und Waltraud Götz die Besucher in das Nebenzimmer zu einer Lesung von selbstverfassten Texten.

„Was ist überhaupt alt – und kann Alt nicht auch interessant sein?“ fragte Sissy Schafferhans die Zuhörer. Altersbedingte Krähenfüße und Orangenhaut seien todschick, wenn man sie zu Körperlandschaften umwidmet und seien Glatzen und graue Bärte nicht sowieso sehr angesagt? Waltraud Götz haderte in ihrem Text mit der Generation der „Fridays for Future“-Bewegung. Man könne viel von den Alten lernen, empfahl sie, beispielsweise wie man emissionsfrei und in frischer Luft spielen kann und Kleidung so lange trägt, wie sie hält.

Aus alt mach neu einmal anders: Peter Schiele prangert mit seinem Bild den Jugendwahn an. Bild: Annemarie Meilinger

Beatrice Humbold und ihre Freundin Franziska Steinherr nahmen das Motto ganz praktisch: aus alten Handtüchern nähten sie neue Kosmetikpads und aus Jeanstaschen Behältnisse für Handys.

In einem Dialog spielten Schafferhans und Götz zwei Damen, die über Fair-Trade-Standards und falsch verstandenes Umweltbewusstsein diskutierten. Dass neue Hosen zerrissener aussehen müssen als alte, zeigte eines der ausgestellten Bilder und dass man den Kopf gleich mit wegwirft in der heutigen Wegwerfgesellschaft ein weiteres. Vicky Müller-Toussa hat mit Kindern ein Haus aus Tetrapack-Tüten zusammen geklebt, später spielte sie mit Jörg Sachse eine Performance mit ausdrucksstarken Masken.

Schöne Illusion von Waltraud Götz: Müll löst sich in Luft auf. Bild: Annemarie Meilinger

Über sieben Jahre gibt es die Gruppe DarbiKuLitMus schon, erzählte Sissy Schafferhans, es sei eine Idee ihres Mannes gewesen, so eine Gruppe zu etablieren, um alle möglichen Kunstformen, die in der Familien Schafferhans ausgeübt wurden, zu vereinen.

Für die Unterhausener Veranstaltung übernahm Landrat Peter von der Grün die Schirmherrschaft. Die der Veranstaltung zugrunde liegende Idee der Ressourceneinsparung unterstütze er gern, wie er sagte, denn „wer noch nicht verstanden hat, dass wir jetzt etwas für den Klimaschutz tun müssen, dem ist nicht zu helfen“.

