Kuriose Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung

Täglich kontrolliert die Polizei in Neuburg, ob sich die Menschen an die Ausgangsbeschränkung halten. Manche Verstöße sind durchaus kurios.

Von Gloria Geissler

Über das Wochenende musste die Neuburger Polizei einige Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung feststellen. Allein am Freitag waren es 21, Samstag und Sonntag zusammen zwölf. Besonders erwähnenswert ist ein 56-jähriger Mann, der am Samstag gegen 21.30 Uhr auf dem Gerüst der Neuburger Spitalkirche von Beamten angetroffen wurde. Er wollte eine Wildkamera installieren, um den Sonnenaufgang am Morgen aufnehmen zu können, heißt es als Erklärung dazu im Polizeibericht. In einer Autowerkstätte in Rohrenfels wurden am Samstag gegen 00.15 Uhr drei Personen festgestellt. Sie reparierten um diese Uhrzeit gemeinsam einen Wagen.

Auf Streifenfahrt zur Überwachung der Ausgangsbeschränkung fiel Beamten der Neuburger Polizei in der Nacht auf Sonntag ein Radfahrer in der Neuburger Schlesierstraße auf, der kaum das Gleichgewicht halten konnte. Der Grund hierfür war schnell gefunden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Bereitwillig erzählte der Radfahrer dann, er käme gerade von Freunden, mit denen er zusammen getrunken hatte. Neben der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss der 39-Jährige aus Ludwigsmoos nun auch mit einer Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz rechnen, da er gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen hat. (nr)

