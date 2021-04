14:03 Uhr

Kurioses aus Egweil: Unbekannte klauen Kupferrohre von Kapelle

Unbekannte haben die Kupferrohre an einer Kapelle in Egweil gestohlen.

Über die Osterfeiertage haben Unbekannte an der Kapelle am Flugplatz in Egweil die Kupferrohre mitgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

