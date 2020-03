vor 51 Min.

Kurzarbeit: Audi verlängert Frist, Bauer AG reduziert ab heute

In Ingolstadt bleiben die Bänder voraussichtlich bis 12. April stehen, in Schrobenhausen sind mehrere Bereiche betroffen

Die Kurzarbeit im Audi-Werk Ingolstadt wird um eine Woche verlängert. Bislang war vorgesehen, bis Ende dieser Woche die Bänder stillstehen zu lassen. Nun wird als Ende der 12. April anvisiert. Darüber hat Audi seine Mitarbeiter am Montagabend informiert.

Von der Kurzarbeit betroffen sind vor allen Dingen die Fahrzeugfertigung sowie produktionsnahe Bereiche. Audi spricht wegen der Ausbreitung des Corona-Virus von Nachfragerückgängen und Engpässen in der Lieferkette, die zu Arbeitsausfällen im Unternehmen führen. Am Standort Ingolstadt sind aktuell 20.450 Mitarbeiter von Kurzarbeit betroffen.

Die Verlängerung gilt für jene Bereiche, die bereits seit dem 23. März in Kurzarbeit sind. Neben der Fahrzeugfertigung sind auch die Qualitätssicherung sowie Mitarbeiter aus der Fahrzeugauslieferung und der Gästebetreuung betroffen.

Derzeit prüft Audi außerdem, ob weitere Bereiche von Arbeitsausfällen betroffen sind. Sollte das der Fall sein, werden weitere Maßnahmen in Abstimmung mit dem Betriebsrat gegebenenfalls auch kurzfristig eingeleitet und kommuniziert, heißt es vonseiten des Unternehmens.

Auch die Bauer Gruppe hat mittlerweile für einige Firmen in Deutschland Kurzarbeit ab dem 1. April beantragt. Dies betrifft vor allem den Standort Schrobenhausen mit der Maschinenproduktion, aber auch in vielen Bereichen den Baubetrieb und die Verwaltung, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Die aktuelle Auftrags- und Beschäftigungslage in der Bauer Gruppe stellt sich sehr unterschiedlich dar. Im Segment Bau herrscht ein hoher Auftragsbestand, und in den meisten Ländern kann dieser weiter abgearbeitet werden. In einzelnen Ländern muss jedoch aufgrund geltender Ausgangsbeschränkungen der Baubetrieb ruhen. Hier wird vor Ort entsprechend reagiert.

Im Segment Maschinen sieht sich die Hauptproduktion am Standort Schrobenhausen einer Abschwächung gegenüber, während das Geschäft in China, wo das Land derzeit in einen normalen Alltag zurückzukehren versucht, wieder merklich zulegt. Auch hier gilt es, für jeden Standort und jede Firma die Regelungen individuell abzustimmen. „Insgesamt sind die Auswirkungen des Coronavirus und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich und auch für uns nicht abschätzbar“, so Michael Stomberg, Vorstandsvorsitzender der Bauer AG. (nr)

Themen folgen