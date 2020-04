11:10 Uhr

Kurzfilmfestival in Schrobenhausen ist abgesagt

Es gibt aber schon eine Idee, wie man das Schrobenhausener Publikum trotzdem teilhaben lassen kann.

Schon seit Dezember vergangenen Jahres arbeitet das Team um den Gerolsbacher Filmemacher Marcus Siebler wieder auf Hochtouren an der Vorbereitung der achten Ausgabe des bereits zur jährlichen Institution gewordenen Schrobenhausener Kurzfilmfestivals „BFF Fiction“. Das Festival ist Teil der Wettbewerbsstruktur des Bundesverbandes Deutscher Film-Autoren (BDFA) und zeigt die besten Kurzfilme nicht-kommerzieller Filmautoren und aus dem Bundesgebiet mit fiktionalem Hintergrund. Hierzu zählen neben Kurzspielfilmen auch Experimental- und Animationsfilme sowie Videoclips.

Die Veranstaltung hat sich in den letzten Jahren unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Karlheinz Stephan in Schrobenhausen etabliert und lockte neben Filmautoren des BDFA auch zahlreiche Schrobenhausener Cineasten und Filmbegeisterte ins Herzog-Filmtheater. Sogar Hollywood-Größen durften Marcus Siebler und sein Festivalteam im letzten Jahr auf der Bühne von Kino-Betreiber Alfred Fläxl begrüßen. So fanden sich unter den Wettbewerbsjuroren u. a. Set Decorator Bernhard Henrich („Bridge of Spies“ u.a.), ein waschechtes Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, und Frank Heinig, Kameramann bei Filmen wie „Das Boot“ und „Die unendliche Geschichte“.

Corona-Pandemie: Viele Veranstalter müssen Events absagen

In diesem Jahr jedoch ist alles anders. Viele Veranstalter sahen sich in den letzten Wochen gezwungen, ihre Events wegen der Corona-Pandemie abzusagen, und nun hat es auch das BFF Fiction getroffen. „Nach derzeitiger Lage ist eine Durchführung des Festivals in der gewohnten Form nicht möglich. Sollte sich diese Situation bis Mai geändert haben, haben wir dennoch eine besondere Sorgfaltspflicht im Hinblick auf die Durchführung der Veranstaltung“, so Marcus Siebler. Und so habe man sich im Team schweren Herzens dafür entschieden, das Festival über eine Plattform des BDFA als Online-BFF durchzuführen, die der Verband in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft hatte. Aus rechtlichen Gründen könne man dieses Format aber leider nicht in öffentlicher Form anbieten, so Siebler weiter. Und so werden leider nur die teilnehmenden Filmemacher selbst, die bewertende Jury und Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher Film-Autoren e.V. (BDFA) die für das Festival qualifizierten Filme in diesem Jahr sehen können.

Doch auch das Schrobenhausener Publikum wird nicht vergessen werden. So plant das Team um Siebler bereits jetzt eine Best of-Veranstaltung für das Frühjahr 2021, bei der die besten Filme des BFF FICTION 2020 an voraussichtlich zwei Abenden in gewohnter Weise über die Leinwand des Herzog-Filmtheaters flimmern werden.

Die geplanten Termine sind der 5. und der 6. Februar nächsten Jahres. Diese beiden Termine waren bereits für die jährliche Premierenveranstaltung der Schrobenhausener Filmgruppe Dram-Film, Shorts made in SOB, seit längerer Zeit reserviert. (nr)

