La Traviata: Lauren Francis in ihrer Paraderolle

Die Junge Oper Neuburg ist im Stadtmuseumsgarten zu Gast. Für die Sopranistin ist Verdis Oper etwas ganz Besonderes. Warum das so ist, verrät sie im Interview.

Von Dorothee Pfaffel

Frau Francis, Sie haben die Violetta in Giuseppe Verdis Oper „La Traviata“ schon öfter gespielt. Welche Aufführungen sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Francis: Es gab drei Höhepunkte: Zum Beispiel beim Stuttgarter Opern Sommer: Das war eine Open Air Aufführung. Es hat so stark geregnet, dass wir die Aufführung sogar abbrechen mussten. Ich habe weiter gesungen, solange es ging. Das Publikum hat sich unter das Bühnendach gedrängt. Bis irgendwann die Lichter explodierten... Kein Scherz! Ein weiterer Höhepunkt war die Vorstellung auf Deutschlands größter Freilichtbühne in Tecklenburg. Dort ist das Publikum schon bei meiner ersten Verbeugung aufgestanden und hat gejubelt. Da ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Das war Wahnsinn... Für diese Momente üben wir Sopranistinnen. Ich könnte heute noch weinen, wenn ich daran denke. Und der dritte Höhepunkt war die Aufführung in der Münchner Residenz. Da durfte ich Kleider von Designern tragen. Das war die glamouröseste Violetta, die ich je gespielt habe.

Sie werden die Violetta auch heuer nach ihrem Auftritt in Neuburg noch einmal spielen.

Francis: Ja. Am Theater in Rüsselsheim. Dort wurde das Theater vor 50 Jahren mit „La Traviata“ eröffnet und das Jubiläum soll mit der gleichen Oper gefeiert werden. Sie haben mich als Gast-Sängerin eingeladen. Das ist ganz toll.

Warum kann die Rolle der Violetta nicht jede Sopranistin singen?

Francis: Die Violetta ist eine Ausnahmerolle. Sie verlangt einer Sopranistin sehr viel ab. Der Tonumfang reicht vom b bis zum es 3. Im ersten Akt muss ich halsbrecherische Kolleraturen singen, ganz hoch, ganz virtuos. Im zweiten Akt wird es dann extrem dramatisch. Und im dritten schließlich lyrisch und fein.

Ist die Violetta Ihre Lieblingsrolle?

Francis: Ich habe das Gefühl, diese Rolle wurde mir auf den Leib geschneidert. Schon im Studium habe ich immer eine Mix-Kassette gehört mit einer Aufnahme von Maria Callas als Violetta. Die Arie hat mich umgehauen.

Warum gefällt Ihnen die Oper „La Traviata“ insgesamt so gut?

Francis: Sie vermittelt eine ganz wichtige Botschaft, die immer aktuell ist: Die Gesellschaft soll einen Menschen nicht einfach so verurteilen. Sondern immer schauen, was hinter einem Verhalten steckt, welche Gründe einen Menschen zu seinem Handeln antreiben. Die Gesellschaft soll Mitgefühl zeigen und keinen Vorurteilen folgen. In Violettas Fall: Man sollte sie nicht verurteilen, weil sie eine Kurtisane ist. Ihren geliebten Alfredo verlässt sie nur, um den Ruf seiner Familie zu schützen.

Wie weit sind Sie mit den Proben?

Francis: Die musikalischen Proben laufen schon seit Januar. Wir stecken jetzt mitten in den szenischen Proben. Die heiße Phase beginnt. Wir fiebern der Premiere entgegen!

Sie haben „La Traviata“ mit der Jungen Oper schon mal in Neuburg aufgeführt...

Francis: Ja. Das war unsere dritte Oper hier. Einige Sänger von damals sind wieder dabei: Ben Maier, Seppi Dünstl, Hubert Häckl und Katrin Mitko.

Wer ist sonst noch dabei?

Francis: Insgesamt 17 Darsteller, außerdem ein siebenköpfiges Orchester aus Graz, die Ballettschule Haas und die Wuisler. Regisseur ist Franz Garlik, Dirigent Stellario Fagone.

Oper ist ja nicht Jedermanns Sache, dauert oft mehrere Stunden...

Francis: Wir haben die Aufführung gekürzt. Die Oper wird weniger als zwei Stunden dauern. Es ist eine Oper zum Lauschen und Genießen, für jeden zugänglich, also auch für Opern-Anfänger geeignet. Es wird traumhaft!

Aufführungen sind am 9., 10. und 24. August, jeweils um 20 Uhr im Garten des Stadtmuseums Neuburg. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Festsaal „Schlosshof“ des Sporthotels Dünstl statt.

