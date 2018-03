vor 36 Min.

Lässiger Start in den Frühling

Das Modehaus Bullinger präsentiert die Trends für die kommenden Monate.

Von Isabella Tartamella

Alles kann, nichts muss. So könnte – zumindest in der Modewelt – das Motto für das Frühjahr lauten. Wie das Bekleidungsgeschäft Bullinger bei seiner alljährlichen Frühjahr/Sommer-Modenschau zeigte, geht es heuer recht vielfältig zu.

Wer jetzt aber denkt, dass man im Kleiderschrank also alles beim Alten belassen und einfach die Teile aus dem letzten Jahr wieder anziehen kann, den belehrt Moderatorin Sabine Hammerl eines Besseren. Klassiker werden jetzt durch spannende Details aufgewertet, wie zum Beispiel Schleifen oder Rüschen an den Ärmeln. Ein weiterer Hingucker sind Pailletten und Stickereien, egal ob verspielte, florale Motive oder ein rockiger Tigerkopf.

Generell gilt: Mit Mustern kann man diese Saison nichts falsch machen, am besten werden sie sogar miteinander kombiniert. Streifen, Karos und Prints dürfen in einem Outfit aufeinandertreffen. Gerade Blumenmuster sind besonders angesagt und läuten die neue Jahreszeit ein.

Als wäre das noch nicht auffällig genug, kommt im Frühjahr auch noch eine ganze Palette an Farben mit dazu. Pastelltöne leuchten mit Fuchsia und frischem Grün um die Wette. Wer sich traut, schafft mit einer Übergangsjacke in Metallic-Farben einen weiteren Blickfang.

Um nicht zu stark zu übertreiben, wird beim Stil und den Schnitten eher auf eine sportliche Note gesetzt. „Athleisure“ lautet hier das Stichwort und es steht für den neuen großen Trend in diesem Jahr. Hier werden Formen und Details, die man aus der Sportmode kennt, übernommen. In Kombination mit edlen Materialen oder einer Seidenbluse wird der Look alltags- und sogar bürotauglich. Ein Trend für alle also, die es bequem mögen aber trotzdem gerne schick aussehen wollen.

Lässig sind auch die neuen Jeans-Looks, ob mit mehreren Jeans-Teilen in Kombination oder einem Hingucker aus dem Material schlechthin. Durch offene Kanten, Taschen und Waschungen läuft die Jeans zu Höchstform auf. Aber nicht nur als Hose, sondern auch als Jacke beweist der Stoff Potenzial. Hier darf es neben dem klassischen Blue Denim auch mal Weiß sein.

Der modische Frühling bietet also eine Fülle an Möglichkeiten für Detailverliebte. Wem das zu viel ist, der sei beruhigt. Auch mit nur einem Statementpiece ist man immer noch gut angezogen. Mode bietet jedem die Freiheit, sich die Rosinen herauszupicken. Ob das dann nun Rüschen sind oder eine zerrissene Boyfriendjeans, bleibt jedem selbst überlassen. Denn Mode sollte Spaß machen und das Potenzial dafür bieten die neuen Frühjahrsteile auf jeden Fall.