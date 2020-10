vor 20 Min.

Lagerhalle in Mühlried brennt lichterloh

Auf dem Rinderhof bei Schrobenhausen schlagen Donnerstagnacht Flammen meterhoch in den Himmel. Der Pächter des Anwesens erfährt am Telefon von dem Unglück.

Es ist gegen 20.20 Uhr am Donnerstagabend, als das Telefon bei Maximilian Kainz klingelt und er nicht fassen kann, was ihm der Anrufer sagt. Auf dem Hof, den er seit fast 20 Jahren gepachtet hat, steht eines der Gebäude in Flammen. Sofort setzt er sich in sein Auto und fährt die rund elf Kilometer von seinem Zuhause zum Rinderhof. Währenddessen rückt auch ein Großaufgebot an Rettungskräfte an – der Brand selbst ist zu diesem Zeitpunkt bereits von Weitem zu sehen.

Auf dem Weg zu seinem gepachteten Hof gehen Maximilian Kainz quälende Fragen durch den Kopf: Hatte er irgendeinen Fehler gemacht oder irgendwas übersehen, als er zuletzt dort gearbeitet hat? Hatte er vielleicht einen Motor laufen lassen oder am Stapler die Zündung nicht ausgeschaltet? Auf dem Anwesen gibt es mehrere Gebäude, in einem von ihnen sind 55 Rinder untergebracht. Hoffentlich, so seine Gedanken, sind nicht die Tiere betroffen.

Bei dem Brand wurden weder Personen noch Tiere verletzt. Der Stall mit den Rindern war weit genug von dem Feuer entfernt. Bild: vifogra

Tiere und Personen wurde bei dem Brand in Mühlried nicht verletzt

Der Stall ist glücklicherweise von dem Brand verschont geblieben. Stattdessen steht ein rund 30 Meter entferntes Gebäude in Flammen, in dem eine Werkstatt eingerichtet war und als Lager für Stroh und Heu diente – für sehr viel Stroh und Heu. Deshalb hat das Feuer auch jede Menge Futter, aus dem es seine Energie speist. Meterhoch schlagen die Flammen in den Nachthimmel, als irgendwann der Dachstuhl nachgibt und einstürzt.

Auf dem Anwesen wohnen die Besitzer, die das Feuer zwar frühzeitig bemerken, selbst aber keine Löschversuche unternehmen. Nichtsdestotrotz sind sie der Feuerwehr eine große Hilfe, denn sie wissen, wo auf dem Hofgelände die Wasserentnahmestellen liegen. Rund 100 Rettungskräfte sind an dem Einsatz beteiligt.

Am Tag danach hängt der Rauch immer noch in der Luft. Von der Halle ist nur noch ein Gerippe übrig geblieben. Bild: vifogra

Das Löschen des Brandes auf dem Rinderhof hat Stunden gedauert

Weil das brennende Heu und Stroh zum Ablöschen aus dem Gebäude herausgezogen werden muss, wird das Technische Hilfswerk mit schwerem Gerät hinzugezogen. Mit einem Bagger und einem Radlader unterstützen die THW’ler die Feuerwehr und bringen das Brandgut auf eine nahe Wiese, wo es auseinandergezogen und dann von der Feuerwehr gelöscht wird. Die Löscharbeiten ziehen sich über mehrere Stunden hin.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist nach Informationen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Kripo Ingolstadt hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Der entstandene Sachschaden liegt in Millionenhöhe, Tiere und Menschen wurden nicht verletzt.

