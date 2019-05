Land unter bei den Autotagen

Plus Das Wetter bremst die Autotage aus. Abgesagte Programmpunkte und weniger Besucher als in den Jahren zuvor verhageln die Bilanz. Zufriedenheit herrscht dennoch.

Pünktlich zur Eröffnung der Neuburger Autotage öffnet der Himmel seine Schleusen. Die Aussteller auf dem Schrannenplatz und am Donaukai schließen die Dächer der Cabrios, auf den glanzpolierten Karossen bilden sich Regentropfenperlen und Teile des Rahmenprogramms, wie Tanzvorführungen, werden abgesagt. Aber das Auto ist bekanntlich bei jedem Wind und Wetter für viele das liebste Kind und so flanieren dennoch zahlreiche Interessierte mit Regenschirm durch die Modellreihen. Der Regen lässt zwar am späten Nachmittag nach, die Eisheiligen lassen eine Woche vor ihrem kalendarischen Auftritt die Besucher der Autotage aber auch am Sonntag bibbern.

„Ich bin trotz des schlechten Wetters mit dem E-Bike von Feldkirchen aus in die Stadt gefahren“, sagt Josef Loy. Er nutzt die Gelegenheit für Informationen zum nächsten Autokauf. „Wann hat man die Gelegenheit, in so vielen Marken mal Probe zu sitzen“, sagte er. Im Fokus hatte er Elektroautos. „Inzwischen bieten fast alle Hersteller E-Autos an, aber wegen der Reichweite werde ich mich dagegen entscheiden“, so Loy. Die liegt durchschnittlich zwischen 350 bis etwas über 450 Kilometer. „Als Dortmund-Fan fahre ich große Strecken und da habe ich mit dem Aufladen Bedenken“, sagt der Feldkirchener. Anders sei das mit seinem E-Bike. „Da trete ich einfach selber weiter, wenn der Strom ausgeht“.

Wegen des Wetters kamen weniger Besucher. Bild: Xaver Habermeier

Autotage Neuburg: In Zukunft könnte es auch E-Bikes geben

E-Bikes gibt es bei den Autotagen (noch) keine. „Aber das könnte sich ändern, wenn wir die Autotage erweitern in Mobilitätstage. Aber dazu brauchen wir noch den Zuspruch von vielen Mitverantwortlichen“, sagt der Geschäftsführer des Stadtmarketings, Markus Kapfer. Er blickt dabei auf Städte, welche mit solch einer Veranstaltung bereits locken. Zum schlechten Wetter sagte er: „Im vergangenen Jahr war es zu heiß, heuer verregnet und dann zu kalt, aber das kann man nicht vorplanen“, so Kapfer. Die Autotage zu verschieben – das sei für ihn binnen einer Woche nicht möglich. „Das Programm steht, die Flyer sind gedruckt und alles ist organisiert – bei einer Verschiebung hätte fast keiner mitgespielt“, so Kapfer.

Es wurde viel geguckt. Bild: Xaver Habermeier

Fast die gleiche Antwort gibt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Klar seien heuer weniger Besucher da, aber das Interesse an den Autotagen sei nach wie vor vorhanden. „Wie wichtig die Autoindustrie für Neuburg ist, zeigt sich in den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Branche, sei es im Ingolstädter Automobilwerk oder bei den Zulieferfirmen vor Ort“, so das Stadtoberhaupt. Er selbst habe vor kurzem ein Elektroauto getestet, für den Kauf ist er noch nicht hundertprozentig überzeugt. „Aber ich denke, da wird sich noch einiges ändern.“ Überzeugt dagegen sei er von E-Bikes. In diesem Zusammenhang erinnert er daran, dass Neuburger, die ein E-Bike kaufen, bei der Stadt eine Förderung von 100 Euro beantragen können.

E-Mobilität ist ein großes Thema bei den Autotagen Neuburg

Zurück zu den Elektroautos am Donaukai. Richard Gerstner, Verkaufsleiter beim Autohaus Prüller betont: „Die Autotage sind für uns eine wichtige Plattform, auch für Interessenten von Elektroautos.“ Noch seien potenzielle Käufer die Minderheit, was von mehreren Faktoren wie Ladestationen und der Reichweite abhänge. Gerd Böttcher vom gleichnamigen Autohaus sagt: „Wir sind seit 2004 dabei und haben fast unsere gesamte Modellpalette hier am Donaukai ausgestellt.“ Die Nachfrage nach Elektroautos decke sich mit dem bundesweit geringen Trend. „Aber das könnte sich ändern, beispielsweise wenn Opel im nächsten Jahr jedes Modell als Elektroauto anbietet.“ Ob denn das Elektroauto, dem laut einer Ifo-Umfrage eine schlechte Umweltbilanz ausgestellt wird, die Zukunft sei? Darauf will sich keiner der Aussteller festlegen. Autoverkäufer Manfred Müller sagt: „Vielleicht wird es ein Antrieb mit Wasserstoff, oder im E-Bereich wird sich noch einiges ändern.“ Festzuhalten ist, dass bei den Neuburger Autotagen viel Gesprächsstoff über Alternativen zum herkömmlichen Benziner herrscht.

Fahrräder wurden auch versteigert. Bild: Xaver Habermeier

Anders war das bei den Interessenten der 60 Fundräder, die am Samstagnachmittag versteigert wurden – denn dabei ging es um Schnäppchen. Die Neuburger Feuerwehr organisierte den Transport der Tretesel und half bei der Präsentation. Unter den Ausrufen der Auktionatoren Bernhard Mahler und Klaus Benz kamen die Räder unter den Hammer. Gesteigert wurde in 2,50-Euro-Schritten. Zu diesem Niedrigpreis ist das billigste Exemplar weggegangen und das hochwertigste für 155 Euro. Zusammengekommen sind über 1300 Euro für einen guten Zweck, der in diesem Jahr dem Schulsport (EisArena) zufließt. Was gab es noch außer besorgte Blicke gen Himmel? Neben Fahrzeugen von über 20 Ausstellern waren es Informationen rund ums Auto, von Pflegemitteln bis hin zu Reifen. Auf die Frage nach der Nachhaltigkeit der Autotage sagte Gerd Böttcher: „Die ist zwar nicht messbar, aber wenn jemand bei uns ein Auto kauft, das er ein halbes Jahr davor bei den Autotagen ausgesucht hat, dann spricht das für die Veranstaltung.“