15:00 Uhr

Landesgartenschau in Ingolstadt: Das ist das Hygienekonzept

Ein Hygienekonzept soll die Landesgartenschau in Ingolstadt trotz Corona möglich machen.

Wer in diesem Jahr die Landesgartenschau in Ingolstadt besuchen möchte, muss einiges beachten.

Die Landesgartenschau empfiehlt allen Besuchern, die Onlineportale zu nutzen, um das Tagesgeschäft an den Kassen auf das Nötigste zu beschränken. Der Kartenkauf, die Anmeldung sowie die Kontaktdatenerfassung sind auch vor Ort an den Eingängen Ost und West möglich. Tageskartenbesitzer melden sich vorab für einen verbindlichen Besuchstag an und buchen eine sogenannte Einlasskarte. Alle Besucher, auch Kleinkinder und Babys, benötigen eine eigene Einlasskarte (Buchung 14 Tage vor dem gewünschten Besuchstag möglich; ab 7. April online).

Landesgartenschau Ingolstadt: Vorteil für Dauerkartenbesitzer

Dauerkartenbesitzer müssen sich einmalig mit ihren Kontaktdaten registrieren und können dann immer ohne vorherige Anmeldung die Landesgartenschau Ingolstadt besuchen. Ein ausreichendes Kontingent wird für Dauerkartenbesitzer immer vorgehalten. Die Buchung ist ab sofort über ingolstadt2020.de/dauerkartenregistrierung möglich. Damit besonders viele Besucher von den Vorteilen profitieren können, wurde der Vorverkaufspreis für Dauerkarten bis zum 1. Juni 2021 verlängert. Personen ohne Internet-Zugang haben ab dem 7. April die Möglichkeit, sich an der Kasse West (Am Westpark 12) zu registrieren. Veranstaltungs- und Einlasskarte sowie die Dauerkartenregistrierung sind kostenfrei und können ausgedruckt (Print@Home) oder als Handyticket am Einlass vorgezeigt werden. Für einen Besuch der Landesgartenschau ist zudem immer eine gültige Tages- oder Dauerkarte erforderlich.

Der Bereich vor der Edeka-Bühne ist in drei Sektoren eingeteilt. Aufgezeichnete Parzellen im Abstand von je 1,50 Meter zueinander, bieten Platz für je zwei Personen. Die Veranstaltungskarte wird platzgenau für eine bestimmte Parzelle in einem Sektor gebucht. Somit ist exakt nachvollziehbar, wo sich die Besucher aufgehalten haben. (nr)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen