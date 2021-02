16:55 Uhr

Landgericht Ingolstadt: Im Raserprozess geht es um grausige Details

Plus Ein 23-Jähriger soll mit 230 Stundenkilometern ein Auto von der A9 gedrängt haben, so dass der Fahrer starb. Nun wurden am Landgericht Ingolstadt Rettungskräfte vernommen – und ein Zeuge, der den Unfall erstaunlich genau beschreiben konnte.

Von Andreas Müller

Unfallopfer tot, Unfallfahrer unverletzt und ein ungewöhnliches Schadensbild: So lassen sich die Aussagen der Manchinger Feuerwehrmänner zusammenfassen, die am Ingolstädter Landgericht am Montag zu dem tödlichen Verkehrsunfall im Oktober 2019 auf der A9 vernommen wurden (wir berichteten). Laut Anklageschrift soll ein 23-jähriger Fertigungsmechaniker aus dem Landkreis Pfaffenhofen mit seinem getunten BMW M4 mit „mindestens 232“ Stundenkilometern auf einen Audi A4 aufgefahren sein.

Dass dessen 22-jähriger Fahrer wohl sofort tot war, wurde durch die Angaben der Feuerwehrmänner bestätigt: Von „massivsten Kopfverletzungen“ und davon, dass diese „mit dem Leben nicht vereinbar“ gewesen seien, sprach einer. Ein anderer wurde konkreter: „Teile vom Kopf haben gefehlt“, die man später an der A-Säule des völlig zerstörten Fahrzeugs gefunden habe. Die Hinterachse des Audi sei „fast bis zum Fahrersitz verschoben“ gewesen. Solch ein Schadensbild habe er in 25 Jahren selten erlebt und spreche für „hohe Geschwindigkeit“, sagte der Einsatzleiter. Die Eltern des Getöteten, die sich als Nebenkläger am Prozess beteiligen, waren am Montag nicht im Gerichtssaal – wohl auch, um sich derart erschütternde Details zu ersparen.

Rettungskräfte am Landgericht: Raser habe geschockten Eindruck gemacht

Der Angeklagte sei nach dem Unfall neben der Autobahn an der Böschung gesessen und habe einen „sehr schockigen und aufgewühlten“ Eindruck gemacht, berichteten die Feuerwehrleute. Äußere Verletzungen hätten sie nicht festgestellt.

Erstaunlich detaillierte Angaben zum Unfallhergang konnte ein 32-jähriger Mann machen, der angab, als Beifahrer eines 15 bis 20 Meter hinter dem Audi fahrenden Autos den Unfall beobachtet zu haben. Danach sei der A4 bereits „vier bis fünf Sekunden“ vor dem Unfall blinkend auf die linke Spur gewechselt, als plötzlich ein Auto, das schon vom Geräusch „Gewalt an sich“ verkörpert habe, vorbeigeschossen und nach kurzem Bremsen „frontal“ in den Audi gekracht sei. Auf die Frage von Verteidiger Andreas Ruch, wie er denn die Zeitspanne so exakt eingrenzen könne, antwortete der 32-Jährige, als Friseurmeister müsse er das können.

Das Gericht hat auch einen ersten Zeugen aus dem Umfeld des Angeklagten angehört. Dessen Aussage war aber wenig ergiebig. Zwar gab er an, mit dem Angeklagten befreundet zu sein. Man habe sich aber nur gelegentlich getroffen. Ob der M4 getunt gewesen sei, wisse er nicht. Er sei nur einmal mit dem Angeklagten mitgefahren – allerdings nur eine kurze Strecke und mit dessen Vorgängerfahrzeug, einem 3er BMW. Damals sei der 23-Jährige „normal“ gefahren.

Raserprozess: Urteil am Landgericht Ingolstadt soll Ende März fallen

In den nächsten Verhandlungstagen soll das Umfeld des Angeklagten weiter beleuchtet werden. Im Laufe der Verhandlung klang an, dass ein Bekannter des 23-Jährigen in dessen Beisein kurz vor dem tödlichen Unfall ebenfalls in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein soll. Die Verteidiger hatten zu Prozessbeginn angegeben, ihr Mandant sei „kein fanatischer Autoraser, sondern ein typischer junger Mann“.

Neben einem psychiatrischen Gutachter beobachtet auch ein technischer Sachverständiger den Prozess, der gegen Ende der Beweisaufnahme über seine Rekonstruktion des Unfallgeschehens berichten soll. Das Urteil wird voraussichtlich Ende März fallen.





