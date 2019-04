21:07 Uhr

Landgericht Ingolstadt: Lehmann-Prozess dauert länger

Die Verteidiger von Ingolstadts Ex-OB haben weitere Beweisanträge eingereicht. Ein Urteil soll Ende Juli fallen. Verfahren gegen Mitangeklagte ist eingestellt.

Der Korruptionsprozess gegen Ingolstadts früheren Oberbürgermeister Alfred Lehmann wird länger dauern als zunächst erwartet. Am Montag haben die Verteidiger ergänzende Beweisanträge eingereicht. Weitere Zeugen sollen vernommen werden und auch der Sachverständige für Immobilien- und Grundstücksbewertung wird von der 1. Strafkammer nochmals bemüht werden. Der vorsitzende Richter, Landgerichtsvizepräsident Jochen Bösl, hat insgesamt sechs weitere Verhandlungstermine angesetzt. Ein Urteil könnte – bleibt es bei dieser Planung – am 30. Juli verkündet werden.

Wie ausführlich berichtet, muss Lehmann sich seit Anfang März wegen Untreue und Bestechlichkeit verantworten. Es geht um fragwürdige Immobiliengeschäfte. Mit Lehmann saßen am Montag noch die Vertreter zweier Bauträger auf der Anklagebank.

Mitangeklagte: Verfahren gegen Geldauflage vorläufig eingestellt

Das Verfahren gegen die mitangeklagte Witwe eines verstorbenen Bauträgers aus dem Kreis Eichstätt wurde am Montag allerdings gegen eine Geldauflage von 35000 Euro vorläufig eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor – nach Gesprächen mit den Verteidigern der Frau – einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Frau war ursprünglich wegen Bestechung angeklagt worden. Es geht bei ihr um den Verfahrenskomplex „Pionierkaserne“. Lehmann und sein inzwischen verstorbener Vater hatten im Juni 2011 insgesamt 16 Studentenappartements in einem Mannschaftsgebäude der früheren Pionierkaserne gekauft, Lehmann ein Dutzend, der Vater vier weitere. Zu diesem Zeitpunkt war Lehmann nicht nur OB, sondern auch Verwaltungsratsvorsitzender der städtischen Industriefördergesellschaft (IFG). Er soll sich in dieser Funktion persönlich dafür eingesetzt haben, dass der Bauunternehmer aus dem Kreis Eichstätt den Zuschlag für die Immobilie erhält. Im Gegenzug soll Lehmann danach bei diesem günstig die Appartements erstanden und diese von ihm billiger ausgebaut bekommen.

Strafprozess wird vor dem Landgericht am 10. Mai fortgesetzt

Dass es zur vorläufigen Einstellung kommen könnte, hatte sich bereits insofern angedeutet, als dass das Gericht nach sieben Tagen der Beweisaufnahme vor einer längeren Prozesspause einen rechtlichen Hinweis gegeben hatte. Es könne sein, dass die Vertreter der Bauträger ein etwaiges Dienstvergehen Lehmanns nicht erkannt hätten, hatte die Kammer mitgeteilt. Dementsprechend ginge es dann nicht mehr um Bestechung, sondern nur noch um Vorteilsgewährung. Ferner, so hatte es weiter geheißen, könne sich das Gericht bei der Frau aus dem Kreis Eichstätt vorstellen, das Verfahren anders als mit einem Urteil zu beenden. So kam es nun. Das parallel laufende Einziehungsverfahren wird allerdings abgetrennt und separat behandelt.

Der Strafprozess wird nun am 10. Mai fortgesetzt.(kuepp)

