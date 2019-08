02.08.2019

Landgericht Ingolstadt hat neuen Vizepräsidenten

Richter Konrad Kliegl übernimmt am Landgericht Ingolstadt auch die 1. Strafkammer und das Schwurgericht

Wechsel an der Spitze des Landgerichts Ingolstadt: Am Donnerstag hat dort der neue Vizepräsident Konrad Kliegl seinen Dienst angetreten. Wie berichtet, folgt Kliegl auf Jochen Bösl, der zum Oberlandesgericht München befördert wurde. Der 59-jährige Kliegl war bisher Direktor des Amtsgerichts Pfaffenhofen. Wie Bösl wird Kliegl auch die 1. Strafkammer und das Schwurgericht übernehmen und somit – wie zuvor Bösl – für die großen Strafprozesse in der Region zuständig sein. Eine „Herausforderung“ wie Kliegl sagte, so wohl er sich auch in Pfaffenhofen gefühlt habe. Sein erster Prozess beginnt am 19. August. Es geht um den Fall des im August 2018 in einer Ingolstädter Gartenlaube erstochenen Mannes. Verantworten für die Tat muss sich ein 66-Jähriger.

Konrad Kliegl ist am Landgericht Ingolstadt kein Unbekannter

Richter Kliegl ist am Landgericht Ingolstadt kein Unbekannter. Er hatte, bevor er an die Spitze des Pfaffenhofener Amtsgerichts kam, über Jahre unter anderem die Kammer für Handelssachen am Landgericht Ingolstadt geleitet. Und war dabei mit diversen Großverfahren (Media Markt) konfrontiert.

Kliegl macht in Ingolstadt zunächst auch den Job seines künftigen Chefs mit. Die vormalige Landgerichtspräsidentin Sibylle Dworazik leitet inzwischen das Landgericht Regensburg. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Die Bewerbungsfrist ist zwar abgelaufen. Bis die Stelle wieder besetzt ist, wird es aber wohl Herbst werden. (kuepp)

