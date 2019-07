vor 9 Min.

Landgericht hat viel Arbeit

Ein Alt-OB auf der Anklagebank, das Verfahren um die Schüsse in der Tiefgarage und der Prozess zum Mord im Schrebergarten – hier ein Überblick zum Sachstand der wichtigsten Verfahren

Am Landgericht Ingolstadt laufen in diesem Sommer viele langwierige Verfahren. Da ist der großangelegte Prozess gegen Ingolstadts Altoberbürgermeister Alfred Lehmann. Der Prozess nach dem Mord im Schrebergarten läuft ebenfalls noch. Und auch in Sachen „Schüsse in der Tiefgarage“ ist noch kein Urteil gesprochen. Hier ein Kurz-Überblick über die wichtigsten Verfahren:

Im Korruptionsprozess gegen Ingolstadts Altoberbürgermeister Alfred Lehmann blickt alles auf den 2. August. Dann wird die Große Strafkammer ihr Urteil in dem mit Abstand am meisten aufsehenerregenden Prozess des Jahres verkünden. Lehmann – es geht um Immobiliengeschäfte – werden Bestechlichkeit und Untreue vorgeworfen, was er vehement bestreitet. Der Prozess war jüngst verlängert worden, weil die Strafkammer einen Immobiliengutachter erneut hören möchte. Das wird am 24. Juli geschehen. Danach soll die Beweisaufnahme beendet und am 30. Juli plädiert werden. Am 2. August wird dann um 9 Uhr das Urteil verkündet.

Auch im Verfahren wegen der beinahe tödlichen Schüsse in einer Ingolstädter Tiefgarage ist noch kein Urteil gefallen. Auf der Anklagebank sitzen zwei Männer, 46 und 56 Jahre alt. Sie sollen im März 2018 einen Gastwirt in der Tiefgarage seines Hauses angegriffen haben. Der 42-Jährige wurde dabei auch in den Kopf geschossen, überlebte aber. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat die Männer aus Würzburg wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Beide bestreiten die Vorwürfe. Sie sitzen seit April 2018 in Untersuchungshaft. Auch bei diesem langwierigen Verfahren waren weitere Prozesstermine nötig. Ein Urteil hätte eigentlich Anfang Juli fallen sollen. Nur wird es wohl Mitte August verkündet.

In diesem Prozess, der wie auch die beiden anderen Prozesse vor der 1. Strafkammer unter Vorsitz von Landgerichtsvizepräsiden Jochen Bösl verhandelt wird, soll das Urteil – wie ursprünglich geplant – am 30. Juli verkündet werden. Angeklagt ist ein 42-Jähriger, der bei Prozessauftakt im Mai zugegeben hat, im Streit während einer Rangelei auf einen 36-jährigen Bekannten in einem Gaimersheimer Schrebergarten am Ostermontag 2018 eingestochen zu haben. Die Anklage der Staatsanwaltschaft Ingolstadt lautet auf Mord.

Abgeschlossen ist indes der Prozess wegen der misslungenen Sprengung zweier Automaten (in Weichering-Lichtenau und Fahrenzhausen, Landkreis Freising). In dem Verfahren ging es nach Angaben des Landgerichts auch um den Diebstahl eines teuren BMW. Ein 24-Jähriger wurde vor dem Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Ein 31-Jähriger erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten, schuldig wegen Hehlerei. (nr)

