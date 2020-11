vor 32 Min.

Landkreis sucht ehrenamtliche Unterstützung für junge Familien

"wellcome" will Eltern vor allem in den ersten Monaten nach der Geburt helfen.

„wellcome“ sucht ehrenamtlich engagierte Menschen für die Begleitung junger Familien. Was die Helfer für Aufgaben haben.

Die ersten Monate nach der Geburt eines Babys sind für alle Eltern herausfordernd. Ganz besonders gilt das in Zeiten von Corona, in denen Unterstützung durch Familie und Freunde sowie der Austausch in Kursangeboten zusätzlich eingeschränkt sind. Wenn Unterstützung fehlt, springen die Ehrenamtlichen von „wellcome“ ein. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen werden derzeit dringend neue Helfer gesucht.

Am Internationalen Tag des Ehrenamts bietet „wellcome“ eine digitale Informationsveranstaltung zum Ehrenamt an. Diese findet am Samstag, 5. Dezember, um 14 Uhr statt. Eine Anmeldung unter www.wellcome-online.de/ehrenamt-veranstaltung/ ist erforderlich.

Die Helfer in Neuburg-Schrobenhausen sollen ein-, zweimal die Woche für einige Stunden zu den Familien kommen

Das Konzept sieht vor, dass ein- bis zweimal die Woche Ehrenamtliche für einige Stunden zu den Familien kommen, mit dem Baby spazieren gehen, während die Mutter Schlaf nachholt oder mit den Geschwisterkindern spielen. Sie stehen mit Rat und Tat zur Seite oder hören einfach zu. So werden erschöpfte Eltern entlastet und in ihrer neuen Rolle gestärkt.

Die Diplom-Sozialpädagogin Alexandra Egerer von der KoKi – Koordinationsstelle frühe Kindheit – am Kreisjugendamt koordiniert den Einsatz der Ehrenamtlichen vor Ort, vermittelt sie zu den Familien und begleitet deren Tätigkeit. Als erfahrene Fachkraft steht sie den Ehrenamtlichen und auch den Familien für fachliche Fragen zur Verfügung. Die Ehrenamtlichen treffen sich regelmäßig zum Austausch und zur Fortbildung.

Die Aufgabe für die ehrenamtlichen im Landkreis ist zwar intensiv, aber zeitlich begrenzt

Für die Ehrenamtlichen ist die Aufgabe zwar intensiv, aber zeitlich begrenzt: Ein Einsatz dauert in der Regel etwa drei Monate, danach können sie entscheiden, ob sie gleich den nächsten Einsatz starten oder erst einmal pausieren. So lässt sich das Ehrenamt gut mit unterschiedlichen Lebenssituationen vereinbaren und zum Beispiel auch mit einer Berufstätigkeit verbinden.

Seit 2013 bietet der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt an. Aktuell engagieren sich dort zehn Ehrenamtliche. Die Nachfrage wächst jedoch stetig. Neue Ehrenamtliche sind daher sehr willkommen. (nr)

