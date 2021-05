Landkreis will mehr Solaranlagen

Ausbau auf landkreiseigenen Dächern angestrebt

Eigentlich hatte sich der Landkreis schon vor etlichen Jahren auf die Fahnen geschrieben, auf die Dächer ihrer eigenen Gebäude so viele Photovoltaikanlagen zu montieren wie möglich. Um selbst ausgerufene Klimaziele zu verwirklichen, müsse der Landkreis immerhin mit gutem Beispiel vorangehen, lautete das Argument. Doch passiert ist seitdem nicht allzu viel.

Der Wille war da, doch an der Umsetzung fehlt es bislang. Gerade mal zehn Prozent des Potenzials nutzt der Landkreis für Sonnenenergie aus, wie Markus Laumer den Kreisräten in der jüngsten Bauausschusssitzung erklärte. Dadurch lässt sich der Landkreis geschätzte 2,2 Millionen Kilowattstunden regenerativ erzeugten Stroms pro Jahr durch die Lappen gehen. Das ist der Jahresverbrauch von etwa 650 Haushalten mit einem Bedarf von 3300 Kilowattstunden.

Laumer appellierte an die Kreisräte, diese Energiequellen nicht ungenutzt zu lassen. „Wir sollten nicht auf Bestehendem verharren, sondern vorangehen. Der Landkreis hat hier eine Vorbildfunktion.“

Die Kreisräte konnten Laumers Vorschlag nur unterstützen und gaben grünes Licht für den weiteren PV-Ausbau auf landkreiseigenen Dächern. Auf welchen Gebäuden am Ende welche Anlage errichtet wird, soll nun überprüft werden. Stefan Kumpf regte in diesem Zusammenhang an, dabei auch möglichste Speichersysteme mit einzuplanen. (clst)