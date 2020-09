12:00 Uhr

Landrat Peter von der Grün begrüßt neue Amtsärztin

Verena Eubel ist nun stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes am Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen. Welche Erfahrungen sie mitbringt.

Personelle Verstärkung für das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen. Wie es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt heißt, hat Verena Eubel dort zum 1. September ihren Dienst als Amtsärztin aufgenommen. Sie übernimmt die stellvertretende Amtsleitung sowie die Leitung im Bereich Hygiene.

Landrat Peter von der Grün freut sich zusammen mit Gesundheitsamtsleiter Dr. Johannes Donhauser, dass die seit mehr als einem Jahr vakante Arztstelle mit einer routinierten Fachkraft wiederbesetzt werden konnte.

Amtsärztin Verena Eubel kennt als Neuburgerin die Gegebenheiten vor Ort

Verena Eubel ist seit zehn Jahren im öffentlichen Gesundheitsdienst tätig und war zuletzt stellvertretende Gesundheitsamtsleitung in Ingolstadt. Dabei bringt sie Erfahrungen in der Arbeit der Gesundheitsämter und auch in der Bekämpfung der Corona-Pandemie mit. Als Neuburgerin kennt sie zudem die Gegebenheiten vor Ort.

Zum Dienstantritt wurde die neue Mitarbeiterin von Landrat von der Grün begrüßt. Er wünschte der Amtsärztin „viel Freude und alles Gute“ bei der besonders in diesen Zeiten verantwortungsvollen Tätigkeit in ihrem Heimatlandkreis. (nr)

