vor 4 Min.

Landrat enttäuscht von Beschlüssen

Kein Sonderweg im Landkreis

Nach der Pressekonferenz von Ministerpräsident Markus Söder am Donnerstagmittag war klar, dass es keine Ausnahmeregelungen für Landkreise mit besonders niedriger Inzidenz geben werde. Auch die Grundschulen und Kitas öffnen erst am 22. Februar und nicht, wie es beispielsweise Landrat Peter von der Grün gefordert hatte, bereits kommenden Montag. Dem Bayerischen Rundfunk sagte der Landrat, er sei enttäuscht von den Beschlüssen. Er hätte sich weitreichendere Lockerungen gewünscht. Der Landkreis gehört mit einem Inzidenzwert von 21 zu den am wenigsten von Corona betroffenen Landkreisen in Bayern. „Es ist eine schöne Momentaufnahme, die es festzuhalten gilt“, sagte er dem BR. Aus dem Landratsamt hieß es am Donnerstagnachmittag, man habe noch nicht über mögliche regionale Lockerungen gesprochen. Am Mittwoch hatte von der Grün gegenüber unserer Redaktion verlauten lassen, er könne sich regionale Gemeinschaftslösungen vorstellen. Skeptisch sah er dagegen den Vorstoß seines Kollegen Albert Gürtner aus dem Landkreis Pfaffenhofen, der bei der Regierung von Oberbayern beantragt, dass ab dem kommenden Montag neben Kitas und Grundschulen auch der Einzelhandel und Fahrschulen mit entsprechenden Hygienevorschriften wieder öffnen dürfen. (wiel)

Themen folgen