vor 60 Min.

Landrat und OB rechtfertigen ihr Schreiben

Der Brief an das Innenministerium soll nicht als „auf die Bremse treten“ aufgefasst werden.

Für Wirbel bei Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Landrat Peter von der Grün sorgte die Berichterstattung zur verschobenen Auflösung der Neuburger Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. Artikel und Kommentar in der Neuburger Rundschau bezogen sich auf ein gemeinsames Schreiben von Landrat und OB an das Innenministerium. In diesem erklären sie, dass die Regierung, anders als vor drei Jahren vertraglich vereinbart, die Gemeinschaftsunterkunft auch über den 31. Dezember 2019 hinaus solange weiter nutzen kann, bis der Bau für den Campus der TH Ingolstadt tatsächlich los geht.

Der Vorwurf, dass er durch den Brief bei der Umsetzung dieses Vorhabens „auf die Bremse treten“ würde, entbehre, so Gmehling, jeglicher Grundlage. Das gemeinsame Schreiben sei lediglich darauf gerichtet, eine Interimsnutzung der Gemeinschaftsunterkunft – abweichend von der von ihm erreichten Vereinbarung vom 4. Mai 2016 – anzubieten, um dem Freistaat entgegen zu kommen, der ja immense Summen in Neuburg investieren wolle. In seinem Antwortschreiben vom 18. April habe sich der Bayerische Innenminister ganz ausdrücklich für diese Haltung bedankt. Joachim Herrmann habe zudem betont, dass sich der Freistaat selbstverständlich an die Zusage in der gemeinsamen Erklärung halte, die Liegenschaft freizugeben, um die Außenstelle der Technischen Hochschule Ingolstadt zu ermöglichen.

Die Abweichungen des zunächst im Strukturbeirat beschlossenen Zeitplanes zur Verwirklichung des Campus würden, erklärte Gmehling, maßgeblich in Grundstücksschwierigkeiten zwischen Freistaat (IMBY) und Bund (BImA) begründet sein. Diese Verzögerungen seien aus seiner Sicht sehr bedauerlich, unterlägen aber nur ganz beschränkt dem Einfluss der Stadt Neuburg und des Landkreises. Um in dieser Sache Druck zu machen, habe er seit Februar in Telefonaten und Schreiben an mehrere maßgebliche Stellen bei der Regierung und der THI auf eine Fortführung des Verfahrens gedrängt. Erreicht habe er damit, dass am 2. Juli die nächste Sitzung des Strukturbeirates stattfindet. Auch die Initiative der Kreishandwerker in dieser Sache unterstütze und begrüße er, wie er Kreishandwerksmeister Hans Mayr mitgeteilt habe.

Die Initiative für das Schreiben war von Landrat Peter von der Grün ausgegangen. Die Asylbewerber, die die GU verlassen, müssen dezentral untergebracht werden. Sofern sie wegen ihres laufenden Asylverfahrens ortsgebunden sind, müssen sie also auf Wohnungen im Landkreis verteilt werden. Bekanntermaßen sind darüber nicht alle Bürgermeister erfreut. Landrat und OB rechtfertigten sich gestern auch in der Kreistagssitzung für ihr Vorgehen.

